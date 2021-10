© Copyright : MAP

Le projet de loi de Finances pour l’exercice budgétaire 2022 a accordé un montant de 23,5 milliards de dirhams au ministère de la Santé et de la Protection sociale. Les détails.

Selon la note de présentation du PLF 2022, le budget qui sera alloué à la Santé et à la Protection sociale a augmenté de 3 MMDH par rapport à celui de 2021. Quelque 5.500 postes, parmi les 26.860 emplois proposés par le gouvernement, seront attribués à ces départements et ce, dans le souci de garantir l'accès de tous les citoyens aux soins de santé et incarner ainsi le droit à la santé stipulé dans l'article 31 de la Constitution.

L'année 2022 verra ainsi d'importants efforts de réhabilitation des infrastructures de santé. Ceci s’inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la mise en place de la réforme de la protection sociale, notamment la généralisation de l'assurance maladie obligatoire et la mise en œuvre du programme gouvernemental 2021-2026.

Ainsi, indique le texte du PLF 2022, un budget de 6 milliards de dirhams sera attribué à la réhabilitation des infrastructures sanitaires et au renforcement de leurs équipements, soit une augmentation de 2,7 milliards de dirhams par rapport à 2021. Les principales mesures se présentent ainsi.

1 - Lancement de la construction du nouveau Centre hospitalier universitaire Ibn Sina (1,1 milliard de dirhams)

2 - Lancement de la génération de la couverture sanitaire, notamment à travers les points suivants:

-La réhabilitation d'environ 1.500 centres appartenant aux établissements de soins de santé primaires et leurs structures de prise en charge associées (500 millions de dirhams)

-La poursuite de la construction et la réhabilitation des centres hospitaliers (600 millions de dirhams)

-La réalisation des projets d'investissement, objets des conventions signées devant le Roi, qui visent à développer et renforcer les infrastructures de santé

-L'enrichissement de l'offre hospitalière et l’amélioration de l'accès aux soins en poursuivant la construction et l'équipement des CHU d'Agadir et de Laâyoune

-L’exploitation de plusieurs hôpitaux en cours d'achèvement des travaux (agrandissement des hôpitaux régionaux à Errachidia, à Ouarzazate, à Kénitra, à Fqih Bensalah, à Al Hoceima, l’hôpital psychiatrique à Agadir et l’hôpital Annahar à Ifrane...)

-Le soutien continu aux programmes de santé (santé maternelle et infantile, personnes en situation de handicap, surveillance, prévention et contrôle des maladies).