PLF 2022: plus de 758 millions de dirhams pour la construction et la réhabilitation des mosquées

Située à Casablanca, la Mosquée Hassan II surplombe l'océan Atlantique. Elle fait prodigieusement preuve de l'artisanat marocain. Elle peut accueillir jusqu'à 25.000 personnes en son sein et 80.000 dans la cour qui l'entoure.

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques va consacrer plus de 758 millions de dirhams pour la construction et la réhabilitation des mosquées en 2022. Explications.

Le Maroc aura 15 nouvelles mosquées en 2022, et leur construction va nécessiter un budget global de 120 de dirhams, indique le budget sectoriel du ministère des Habous et des Affaires islamiques, adopté en fin de semaine dernière au Parlement, à la Chambre des représentants. Selon ce document, le ministère va également mobiliser une enveloppe dépassant 758 millions de dirhams pour la construction et la réhabilitation des lieux de culte. Le département que dirige Ahmed Taoufiq annonce aussi la fin des travaux et l’ouverture de 157 mosquées à fin septembre 2021. Ces lieux de culte ont été édifiés en partenariat avec des associations et des mécènes. Pour poursuivre cette dynamique, le ministère mettra à la disposition de ses partenaires, en 2022, 13 lots de terrain. Le ministère des Habous annonce le calendrier de réouverture des mosquées Dans le cadre de l’engagement du Royaume auprès de pays africains amis et alliés, le Maroc finaliseactuellement la construction de la mosquée Mohammed VI à Conakry, en Guinée, pour 127 millions de dirhams. De même, des travaux de réfection sont entrepris pour la mosquée Mohammed VI de Yamoussoukro, en Côte-d’Ivoire, pour 9 millions de dirhams.

Par Rahim Sefrioui