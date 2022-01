© Copyright : Médicament.ma

Depuis quelques jours, le Molnupiravir, la pilule contre le Covid-19, se vend au Maroc. Un médicament qui est en train de prouver son efficacité à «négativer» rapidement les personnes contaminées. Selon le Pr Jaâfar Heikel, 32 personnes, sur un groupe de 35, se sont totalement «négativées», 5 jours seulement après avoir pris cet antiviral.

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale avait actualisé, mardi 18 janvier 2022, le protocole thérapeutique national de prise en charge des personnes atteintes du Covid-19. Un nouveau médicament avait alors été introduit. Il s’agit du Molnupiravir, un antiviral développé par le laboratoire américain Merck, vendu au Maroc sous le nom de Movfor et mis en vente au prix de 720 dirhams dans les établissements hospitaliers, en attendant l'approvisionnement des pharmacies.

Cet antiviral, dont la prescription doit se faire dans le cadre d’une concertation médicale, doit être administré dès qu'un diagnostic de Covid-19 a été posé et dans les 5 jours suivant l'apparition des symptômes, explique, pour Le360, le professeur Jaâfar Heikel, spécialiste des maladies infectieuses, et détenteur d'un PhD en épidémiologie, précisant que «sur 35 personnes ayant pris ce médicament [en clinique] 32 se sont totalement "négativées" au bout de 5 jours. Aucune complication n’a été observée».

Le Molnupiravir est, rappelons-le, est prescrit pour les adultes de plus de 18 ans, présentant au moins un facteur de risque de développer une forme grave, tel qu'entre autres des pathologies cardio-vasculaires, un diabète non équilibré ou compliqué, des pathologies respiratoires chroniques susceptibles de décompenser lors d’une infection virale, un cancer évolutif sous traitement.

Les 3 autres patients, rassure l’épidémiologiste, «ont également guéri, mais avec une "négativation" qui s’est faite non pas dans les 5 premiers jours, mais dans 10 premiers jours de maladie», tout en expliquant que l’intérêt du Molnupiravir est double.

«Cet antiviral aide non seulement à éviter les complications du Covid-19, mais aussi à "négativer" le plus vite la personne positive au coronavirus pour qu’elle ne contamine pas d’autres personnes. C’est un intérêt de santé publique», ajoute-t-il.

«Les résultats préliminaires, obtenus chez nous en clinique, sont extrêmement encourageants. On va attendre d’avoir plus de patients (80 à 100 patients) pour avoir le recul scientifique nécessaire, avant de publier nos observations à l’échelle nationale et internationale», conclut-il.

A titre de rappel, tout effet secondaire observé après la prise de Molnupiravir doit être déclaré au médecin traitant, au pharmacien ou au centre antipoison et de pharmacovigilance au numéro vert 0801 000 180.