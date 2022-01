Des capsules de la pilule antivirale expérimentale Molnupiravir, traitant les cas graves de Covid-19, développée par le laboratoire américain Merck & Co.

Le monulpiravir, la pilule contre le covid-19, est vendue au Maroc sous le nom de Movfor. Il s'agit du générique fabriqué en Inde par le laboratoire Hetero et mis en vente au prix de 720 dirhams dans les établissements hospitaliers en attendant l'approvisionnement des pharmacies.

Ce n’est un secret pour personne. Depuis le 19 janvier 2022, le Monulpiravir, ou la pilule du laboratoire américain Merck, fait partie de l’arsenal thérapeutique pour combattre le Covid-19 au Maroc. Autorisé par le ministère de la Santé, ce médicament est pour l’instant mis en vente uniquement dans les hôpitaux et les cliniques privées.

C’est ce qu’affirme Mounir Beddah, pharmacien principal du laboratoire Pharmis, l’importateur du Movfor, le générique du monulpiravir fabriqué en Inde par l’entreprise Hetero.

Information confirmée et recoupée auprès du professeur Jaâfar Heikel, médecin épidémiologiste exerçant dans une clinique privée casablancaise. «Nous faisons partie des structures qui prescrivent le plus le monulpiravir. Les patients peuvent l’acheter à la clinique et son prix a été fixé par le ministère de la Santé».

Au tarif de 720 dirhams, le Movfor devrait être disponible en pharmacie vers la fin de cette semaine comme le souligne Mounir Beddah, pharmacien principal de Pharmis: «Depuis le début de cette semaine, le Movfor est disponible chez tous les grossistes-répartiteurs du Maroc et certaines pharmacies».

Si ce pharmacien refuse, par souci de confidentialité, de révéler la quantité du Movfor qui a été vendue jusque-là, il souligne néanmoins que le stock est suffisant pour répondre aux besoins du marché.

Ceci, tout en sachant, que cet antiviral, efficace à hauteur 30% selon de récentes études, ne sera pas prescrit à tort et à travers. «Pour les patients qui souhaitent s’approvisionner en pharmacie, de préférence cinq jours après l’apparition des premiers symptômes comme le spécifie la notice, il faudra disposer d’une ordonnance» précise Mounir Beddah.

Pour rappel, et selon le protocole thérapeutique mis à jour par le ministère de la Santé, le Movfor est prescrit pour les adultes âgés de plus de 18 ans, présentant au moins un facteur de risque de développer une forme grave, telle une cardiopathie, des pathologies respiratoires chroniques, un cancer évolutif...

Jaâfer Heikel souligne par sa part que la négativité au Covid-19 après contamination est obtenue au bout du quatrième jour du traitement. «D’après les premières observations, ici en clinique, le Movfor donne des résultats satisfaisants puisqu’après la prise du médicament, quatre jours plus tard, la négativité est obtenue».

Selon la fiche technique d’utilisation de cet antiviral, la dose recommandée est de quatre gélules de 200 mg par voie orale toutes les 12 heures pendant 5 jours.