© Copyright : DR

A cause d’une grève des contrôleurs aériens français, le programme des vols de la compagnie Royal Air Maroc, depuis et en direction de la France, subira des changements. Des dispositions ont été instaurées pour rembourser les clients ou proposer de nouveaux vols.

Suite à un appel à la grève lancé par les contrôleurs aériens français ce vendredi 16 septembre, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) française a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols de 50% au départ de l'ensemble des aéroports Français.

??En raison de la gr�ve des contr�leurs a�riens pr�vue le 16 septembre 2022 au niveau des a�roports Fran�ais, notre programme des vols de/vers la France a subi des modifications. pic.twitter.com/6O1sBFL3Pr — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) September 15, 2022

A cause de cette situation, des retards et des annulations de dernière minute des vols au départ et à destination de la France ne sont pas à exclure, annonce RAM sur son site officiel.

La compagnie aérienne nationale a donc procédé à une mise à jour de son programme de vols conformément à l'exigence de la DGAC, les clients concernés par des vols annulés ou modifiés seront notifiés individuellement, indique RAM.

Des solutions de report sans frais seront ainsi proposées aux clients de RAM. Et pour les passagers ne désirant pas voyager à bord des vols de report mis à leur disposition, la compagnie propose d’autres dispositions.

Il s’agit d’un seul changement gratuit, selon la disponibilité, depuis et vers la même destination, ou une autre destination du réseau RAM dans la même zone géographique (Europe) que la destination du vol annulé, pour une nouvelle date de voyage au cours des 15 jours suivant la date du vol initial. Autre solution: un remboursement du billet, dans son moyen de paiement d’origine.