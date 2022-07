Perturbations à l’aéroport d’Amsterdam, les vols de Royal Air Maroc transférés vers l’aéroport de Maastricht

Un appareil de la compagnie nationale, Royal Air Maroc (photographie d'illustration).

Nouvelles restrictions aéroportuaires imposées par les autorités de l’aéroport d'Amsterdam Schiphol. Les vols de la compagnie Royal Air Maroc, AT850 et AT851 prévus initialement vers et de Amsterdam seront transférés à l’aéroport de Maastricht entre le 16 juillet et 10 août 2022.

Initialement transférés à l’aéroport de Rotterdam, les vols de et vers Amsterdam sont à nouveau transférés et cette fois-ci à l’aéroport de Maastricht. C’est ce que précise la compagnie Royal Air Maroc dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux. «En raison des restrictions aéroportuaires supplémentaires imposées par les autorités de l’aéroport d'Amsterdam Schiphol ainsi que celles des aéroports avoisinants, nos vols AT850 et AT851 prévus initialement vers/de Amsterdam seront transférés à l’aéroport de Maastricht entre le 16 juillet et 10 août 2022», précise ainsi RAM. La compagnie souligne qu’au-delà de cette date, et si cette situation perdure, un nouveau dispositif sera mis en place, et cela afin de faciliter au maximum les voyages. «Nos clients concernés par ce changement recevront un SMS ou un e-mail si les coordonnées sont fournies lors de la réservation. Pour vérifier le statut des vols, consultez la rubrique 'gérer la réservation'», ajoute Royal Air Maroc. Pour rappel, les autorités aéroportuaires d’Amsterdam avaient décidé de réduire le nombre de vols et de passagers, au départ et à l’arrivée de l’aéroport d’Amsterdam Schiphol. Certains vols de la compagnie nationale Royal Air Maroc, et à l’instar de toutes les compagnies aériennes opérant sur cette escale, sont affectés. Perturbations à l’aéroport d’Amsterdam: les vols Royal Air Maroc transférés vers l’aéroport de Rotterdam La situation à l’aéroport d’Amsterdam s’ajoute aux diverses perturbations que les compagnies aériennes traversent actuellement dans la majeure partie des aéroports européens, explique RAM. La compagnie assure qu’elle «ne ménagera aucun effort pour informer en temps réel, et proposer les solutions les plus adaptées pour faciliter les déplacements de ses clients, dont les Marocains du Monde».

Par Qods Chabaa