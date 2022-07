Perturbations à l’aéroport d’Amsterdam: le programme des vols RAM desservant Nador, Oujda et Tanger reste inchangé

Un avion de la compagnie nationale, Royal Air Maroc.

Mis à part les vols en provenance et à destination de l'aéroport Mohammed V à Casablanca, désormais délocalisés à Rotterdam, les autres vols de la compagnie RAM reliant Amsterdam aux aéroports de Tanger, Oujda et Nador sont maintenus et ne subiront aucun changement, apprend Le360 auprès d’une source à RAM.

Le chaos qui règne dans le transport aérien, tant en Europe qu’en Amérique du Nord, a eu pour effet d’annuler des milliers de vols. La principale cause de ces perturbations réside dans le manque de personnel qualifié dans les aéroports pour faire face à la récente reprise du trafic de passagers. Les compagnies ont, en effet, profité de la reprise pour rétablir le nombre d’appareils et les horaires de vol à près de 80% de ce qu’ils étaient avant la pandémie. Le nombre de vols qui en résulte a mis à rude épreuve la capacité de l’infrastructure de soutien, notamment les activités de handling (enregistrement des passagers, traitement des bagages, etc). Cette situation a poussé certains aéroports à réduire drastiquement le nombre de vols et de passagers, n’hésitant pas à délocaliser une partie de leur activité vers d’autres aéroports. C’est le cas des vols assurés par Royal Air Maroc au départ et à destination de l’aéroport d’Amsterdam, désormais transférés vers l’aéroport de Rotterdam. Perturbations à l’aéroport d’Amsterdam: les vols Royal Air Maroc transférés vers l’aéroport de Rotterdam Dans un communiqué diffusé hier, jeudi 7 juillet, la compagnie nationale a indiqué que les vols AT850 et AT851, reliant Casablanca à Amsterdam (dans les deux sens) au cours de la période allant du 7 au 21 juillet, seront délocalisés à l’aéroport de Rotterdam au lieu de celui d’Amsterdam. Contactée par Le360, une source à RAM assure que tous les moyens seront mobilisés pour assurer le transport par voie terrestre des voyageurs concernés entre Rotterdam et Amsterdam (77 kilomètres). Notre interlocuteur tient également à préciser que les autres vols reliant Amsterdam aux aéroports de Tanger, Oujda et Nador seront maintenus et ne subiront aucun changement. Les annulations liées aux perturbations que connaît l’aéroport d’Amsterdam ont touché d’autres vols desservant le Maroc, assurés par d’autres compagnies aériennes (Transavia, Air Arabia, etc), mais pour l’heure, seule RAM a communiqué sur les solutions alternatives déployées pour faciliter les déplacements de ses clients dans de bonnes conditions.

Par Wadie El Mouden