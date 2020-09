© Copyright : DR

"Le stock de vitamine C est suffisant pour couvrir les besoins des prochains mois", a affirmé le ministère de la Santé dans un communiqué diffusé jeudi 17 septembre, contredisant en cela les pénuries dénoncées par les pharmaciens.

Mohamed Lahbabi, président de la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc, s'inscrit en faux. "Il y a une pénurie occasionnelle de vitamine C au Maroc. Depuis ce matin, j'appelle mes distributeurs, je n'en trouve pas", déclare ce professionnel à Le360.

Pour lui, cette difficulté à s'approvisionner est à mettre en relation avec la décision du ministère de la Santé de traiter à domicile les patients Covid-19 asymptomatiques. C'est alors que les ordonnances du protocole de soin ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, et ce protocole incluant la prescription de vitamine C, la demande dans les officines a connu un pic considérable. De fait, "il y a une demande accrue dans les pharmacies et nous ne connaissons pas la raison de cette pénurie occasionnelle", martèle Mohamed Lahbabi.

Une source à la direction du médicament du ministère de la Santé affirme quant à elle qu'"on ne peut pas parler de pénurie. Le marché est approvisionné tout à fait normalement et le fabricant local nous assure que le médicament continue à être produit et à être disponible en quantité suffisante".

Notre interlocuteur avance néanmoins une explication à la situation qu'évoquent certains pharmaciens. "Etant donné qu'au départ, le protocole thérapeutique Covid-19 était administré exclusivement dans les hôpitaux et que ceux-ci s'approvisionnent directement dans le stock du ministère de la Santé (autrement dit, le stock public), le stock privé, à savoir celui des pharmacies, était sollicité de manière habituelle, sans qu'il y ait de demande accrue. Le traitement à domicile des cas asymptomatiques a changé la donne", dit-il.

A cela, il faut peut-être ajouter l'inquiétude de certains citoyens qui, craignant de ne pas trouver certains médicaments, compléments alimentaires ou vitamines en cas de contamination au coronavirus, se ruent vers les officines et les achètent en nombre, comme nous l'expliquait un pharmacien de Casablanca dans un précédent article.

Si le communiqué du ministère de la Santé indique que "le marché national sera approvisionné en quantités régulières nécessaires, à condition que tout un chacun adhère à un usage rationnel des médicaments", il ne s'en veut pas moins rassurant. "Conscient de la nécessité d'assurer la disponibilité de ces médicaments, le ministère de la Santé a appelé tous les acteurs concernés à s'engager dans le respect de ces mesures pour garantir la disponibilité du traitement à tous les malades", est-il spécifié.

Le département de Khaled Aït Taleb a également indiqué que des autorisations seront accordées pour mettre prochainement sur le marché un nouveau médicament contenant de la vitamine C.