La Commune d’Oujda a lancé un appel d’offres international pour la gestion déléguée, pour les 15 années à venir, du Centre de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés. Détails.

Le contrat de gestion déléguée a pour objet la conception, le financement, la réalisation, l’exploitation, la gestion, l’entretien et le suivi du Centre de traitement et de valorisation des déchets (CTVD) sur le périmètre de la gestion déléguée, lit-on dans le cahier des charges consulté par Le360.

Selon le même document, le projet de CTVD comprendra entre autres la construction et l'équipement du Centre de tri et de valorisation des déchets, la mise en place d’une plateforme de compostage des déchets verts, les constructions générales de la zone d’enfouissement, la construction et l'équipement de la station de traitement du lixiviat du CTVD, ainsi que la construction de l’unité de production de l’électricité.

Le délégataire devra gérer les déchets ménagers d’une population estimée à plus de 494.000 habitants, selon le recensement de 2014, et qui produit près de 180.000 tonnes de déchets par an.

Alors que le plan de financement du programme d’investissement contractuel n’est toujours pas arrêté, la commune s’engage à accorder une subvention de 101,5 millions de dirhams au délégataire dans le cadre du Plan national des déchets ménagers (PNMD). L’objectif de cette subvention est de participer au financement du programme d’investissement, notamment en ce qui concerne la construction et l’équipement du centre de tri, de la station de traitement du lixiviat et de l’unité de production de l’électricité, apprend-on du même document.

La rémunération du délégataire est constituée des recettes liées à l’activité principale sous forme d’une rémunération calculée en fonction des tonnages de déchets apportés par le délégant, des recettes issues de la vente par le délégataire des produits de valorisation en plus de celles issues de la facturation de la mise en décharge des déchets des particuliers.

L’ouverture des plis relatifs à cet appel d’offres international aura lieu jeudi 2 mars 2023 au siège de la Commune d’Oujda.