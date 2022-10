© Copyright : Mohammed Chellay / Le360

VidéoA Oujda que les usagers des transports publics urbains font face à une augmentation du prix du ticket du bus. Cette hausse concerne également les abonnements des élèves et des étudiants. Ceux de l’Université Mohammed Premier n'ont pas manqué d'exprimer leur mécontentement.

Les étudiants de l’Université Mohammed Premier d'Oujda se disent indignés par cette hausse des prix des tickets de bus et des abonnements scolaires. Ils ont exprimé également leur insatisfaction pour ce qui est de la qualité du service fourni par la société délégataire.

Le prix du ticket de bus est passé de 3 à 3,5 dirhams. Alors que le prix d’abonnement scolaire pour les étudiants a augmenté de 50 à 70 dirhams.

«Le nombre de bus a diminué et plusieurs lignes ne sont toujours pas assurées. De plus, ces véhicules sont toujours pleins à craquer, le temps d’attente dépasse souvent une demi-heure, et parfois il est interminable» témoigne un étudiant, interrogé par Le360.

«C'est dommage parce que les bus restent indispensables. La plupart des étudiants logent très loin de la faculté. Nous n’avons pas d'autres solutions. C’est pourquoi, nous appelons les autorités concernées à réagir au plus vite» indique un autre étudiant.