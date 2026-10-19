Orages, chute des températures et vent fort: à quoi s’attendre cette semaine?

Selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie (DGM), les prochains jours seront marqués par un temps changeant, avec des pluies et des averses orageuses d’intensité variable dans plusieurs régions. De la grêle pourrait tomber localement, tandis que des rafales de vent modérées à assez fortes souffleront sur certaines zones.

Des pluies ou des averses orageuses, localement assez fortes et parfois accompagnées de grêle, toucheront le Rif, la façade méditerranéenne, Tanger, le Gharb, le plateau des phosphates, Oulmès et le Saïss. Elles concerneront également le Haut Atlas, le Moyen Atlas et leurs versants ouest, ainsi que l’Oriental et le Sud-Est.

Le ciel sera par moments partiellement nuageux, avec quelques gouttes ou de faibles pluies sur les plaines atlantiques du nord et du centre, le Souss et l’extrême sud du Royaume.

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Quelques chutes de neige sont par ailleurs attendues sur les sommets du Moyen Atlas. Des rafales de vent modérées souffleront sur le sud-est de l’Oriental et le nord-est des provinces sahariennes.

Les températures maximales oscilleront:

entre 4 et 12°C sur l’Atlas, le Rif et le sud de l’Oriental;

entre 20 et 25°C sur le reste du pays;

entre 25 et 28°C sur le Sud-Est et le nord des provinces sahariennes;

entre 32 et 37°C sur le sud des provinces sahariennes.

Mardi: les orages se déplacent vers le Sud

Mardi, les averses orageuses se concentreront sur les provinces sahariennes. De faibles pluies ou quelques gouttes sont attendues sur le Gharb, Tanger et le Loukkos.

Des nuages bas et denses se formeront sur l’Oriental, le Sud-Est et les plaines intérieures du centre, avec un risque de brouillard ou de bruine par endroits, surtout le matin et la nuit.

Des rafales de vent localement modérées à assez fortes souffleront sur les provinces du Sud. Les températures sont, quant à elles, attendues en hausse sur la majeure partie du Royaume.

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Des averses orageuses, avec possibilité de grêle, concerneront dès mercredi les provinces sahariennes, l’Anti-Atlas, les Chiadma et le Souss.

Des nuages bas et denses couvriront en revanche les côtes et plaines atlantiques du nord et du centre, le Sud-Est et le sud de l’Oriental, avec de la bruine ou des bancs de brouillard par endroits.

Des rafales de vent modérées sont prévues sur les côtes centrales et le sud des provinces sahariennes. Les températures baisseront sur les provinces sahariennes, mais grimperont sur le reste du pays.

De jeudi au début de la semaine prochaine: l’instabilité persiste

Le temps devrait rester instable à partir de jeudi, notamment sur l’Atlas, l’Oriental et le Sud-Est, et localement sur les provinces sahariennes, avec des averses ou des perturbations selon les régions.

Des rafales de vent parfois modérées toucheront les provinces sahariennes et les côtes centrales. Une légère hausse des températures est attendue sur la plupart des régions vers la fin de la période de prévision.

Les usagers des régions concernées par les averses orageuses sont invités à faire preuve de vigilance, en particulier en cas de grêle. Il est également recommandé d’éviter de traverser les oueds, les ravins et les dépressions, susceptibles de connaître des accumulations d’eau ou des écoulements soudains lors des orages.