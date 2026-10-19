Société

Alerte météo. Averses orageuses localement fortes avec risque de grêle dans plusieurs provinces

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq, dans le nord du Maroc, le 5 mars 2021.

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq, dans le nord du Maroc, le 5 mars 2021. . Fadel Senna / AFP

Des averses orageuses localement fortes avec risque de grêle sont attendues, lundi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/10/2026 à 12h05

Avec des précipitations annoncées entre 30 et 45 mm, des averses sont prévues lundi, de 11h00 à 20h00, dans les provinces de Tétouan, Fahs-Anjra, Chefchaouen, Al Hoceïma, Nador, Driouch et M’Diq-Fnideq, indique la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Des précipitations de 20 à 30 mm sont également attendues aux mêmes heures dans les provinces d’El Hajeb, Moulay Yacoub, Khémisset, Meknès, Sidi Kacem, Ifrane, Fès, Berkane, Figuig, Errachidia, Larache, Sefrou, Tanger-Assilah, Midelt et Boulemane, précise la même source.

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/10/2026 à 12h05
#Maroc#Météo#averses orageuses#Nord du Maroc#Pluies

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