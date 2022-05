ODM (Oncologie et Diagnostic du Maroc) et Dar Zhor scellent un nouveau partenariat pour renforcer le dispositif de support global aux patients.

ODM (Oncologie et Diagnostic du Maroc) et l'association Dar Zhor sont fiers d’annoncer un partenariat global visant à renforcer le dispositif de support global aux patients.

Dar Zhor est une association à but non lucratif dont la vocation est d’offrir des soins de support aux personnes atteintes de cancer à travers des ateliers collectifs, des groupes de paroles, des activités sportives et de mieux-être.

L’association a également pour objectif de sensibiliser le grand public sur tous les aspects liés au cancer à travers l’organisation de conférences ou wébinaires.

Ce partenariat vient élargir les actions de solidarité et de mobilisation du groupe ODM envers les patients et les associations dédiées. Il s’inscrit dans la continuité des actions sociales d’Oncologie et Diagnostic du Maroc qui attache une importance capitale à une approche globale de l’accompagnement du patient et de son entourage durant la prise en charge de la maladie.