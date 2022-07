© Copyright : Said Kadry / Le360

Le conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma a tenu sa session ordinaire hier, mercredi 6 juillet 2022. En tout, 27 points ont été discutés et approuvés parmi lesquels, le projet d'accompagnement des investisseurs dans la location de commerces dans la zone d'activités de Fnideq.

Le conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma vient d’approuver, à l’unanimité, les 27 points au menu de la session ordinaire qui a eu lieu hier, mercredi 6 juillet 2022.

Durant cette réunion, qui s’est tenue en présence de Mohamed Mehdia, wali de la région, plusieurs questions, accords et programmes à vocation économique et sociale, ont été discutés et validés. L’impact positif de la fin de la contrebande à Fnideq et l’installation de la zone d'activités économiques ont ainsi été évoqués.

Omar Moro, président du conseil, a d'ailleurs déclaré pour Le360 que «grâce à la fin de la contrebande, les caisses de l’Etat ont pu bénéficier de recettes supplémentaires d’un milliard de dirhams. Globalement, ces recettes sont en augmentation de 35% par rapport à l'année 2020».

La couverture sociale généralisée, la valorisation des produits du terroir, la lutte contre l’abandon scolaire ont également fait partie des sujets discutés et validés durant cette session.

Aussi, une convention de partenariat a été signée avec la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour la mise en œuvre d'un programme d'accompagnement des coopératives, des fédérations de coopératives et des groupements d'intérêt économique (GIE) dans le but de valoriser et de commercialiser les produits locaux dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

Une convention spéciale de partenariat pour accompagner les investisseurs dans la location des commerces dans la zone d'activités économiques de Fnideq, la ratification d'une convention de partenariat pour le financement et la mise en œuvre d'un projet de réemploi et de réhabilitation de l'ancien marché de gros de fruits et légumes de Tanger étaient également à l’ordre du jour.

La programmation d'un crédit additionnel pour financer la poursuite des projets inscrits dans le cadre du programme de développement territorial de la région d'Al Hoceïma a également été approuvée.

Les membres du Conseil ont également signé une convention spéciale pour financer la réalisation de projets d'alimentation en eau potable des centres et des quartiers de la ville.

Dans le domaine culturel, l'annexe n°1 d'une convention de partenariat et de coopération a été approuvée pour la construction et l'aménagement de l'espace Mohammed VI de la mémoire de la résistance et de la libération africaines à Asilah.

Par ailleurs, une convention spéciale de partenariat pour le financement et la construction de petits barrages et de bassins collinaires dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, ainsi qu'une convention sur l'adéquation de la création du groupement de sols Bouhachem pour gérer le parc naturel de Bouhachem ont été approuvés à l'unanimité.