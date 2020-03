© Copyright : DR

Le ministère de la Santé a annoncé avoir enregistré, lundi soir, un premier cas du nouveau coronavirus confirmé au laboratoire de l'Institut Pasteur-Maroc, d'un ressortissant marocain résidant en Italie.

Un communiqué du ministère de la Santé a annoncé, ce lundi 2 mars, un premier cas de Coronavirus au Maroc. Il s’agit d’un d'un ressortissant marocain résidant en Italie. Ce premier cas a été confirmé par l'Institut Pasteur-Maroc.

Le ministère de la santé ajoute que le patient, dont l’état ne prête pas à inquiétude, a été admis à l’hôpital Moulay Youssef à Casablanca.

Le patient bénéficie du suivi à l'unité d'isolement à l’hôpital Moulay Youssef à Casablanca où il sera pris en charge selon les mesures de santé en vigueur, relève la même source.

Le communiqué précise qu’une équipe du ministère de la Santé s’est empressée d’identifier et de faire les analyses nécessaires à toutes les personnes qui ont été en contact avec le patient.

Dans la foulée de ce communiqué, le Salon international de l’Agriculture (SIAM), prévu à Meknès du 14 au 19 avril 2020, a été annulé. Cette décision intervient dans le cadre des mesures de sécurité liées à l’épidémie du Covid-19 et des restrictions des grandes manifestations et des rassemblements de masse.

Il est à rappeler que le nouveau coronavirus est apparu en décembre 2019 en Chine, plus précisément dans la région de Wuhan, mégapole de 11 millions d’habitants, sur un marché de gros de poissons et fruits de mer. La ville est depuis en quarantaine. Le virus, lui, a dépassé les frontières chinoises pour atteindre d’autres pays, d’abord en Asie (la Corée du Sud en particulier) puis au Moyen-Orient. Il est depuis entré en Australie, en Amérique et en Europe, où l’Italie et la France sont les principaux pays touchés. Il arrive ensuite en Afrique, notamment en Égypte, en Algérie, au Nigéria et au Sénégal.Il

Ce coronavirus est appelé SARS-CoV-2 et provoque la maladie Covid-19. Il se transmet entre humains et se propage comme la grippe. Lorsqu’une personne infectée parle, éternue ou tousse, de fait elle contamine les personnes à proximité. Toutefois, le virus peut aussi se transmettre par contact physique comme une poignée de main, ou des échanges d’objets.

Les symptômes sont une fièvre supérieure à 38,1°C, des courbatures, des frissons, des quintes de toux, des maux de tête, une intense fatigue, des diarrhées et des difficultés respiratoires dans les cas les plus sévères.