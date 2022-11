© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministère de l’Intérieur a alloué, durant les cinq dernières années, un budget de près de 70.000 dirhams pour l’acquisition de véhicules et de matériel dédiés au ramassage des chiens errants ou atteints de la rage. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Le ministère de l’Intérieur a alloué, durant les cinq dernières années, un budget de près de 70.000 dirhams pour l’acquisition de véhicules et de matériel dédiés au ramassage des chiens errants ou atteints de la rage. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mardi 29 novembre, que plus de 80.000 personnes sont vaccinées, chaque année, contre la rage. Dans son intervention lors d’une séance parlementaire, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a souligné que son département «veillait à accompagner de nombreuses collectivités territoriales pour la création et l’équipement des fourrières communales ou provinciales destinées à l’accueil des chiens et chats errants. Les crédits alloués à cette opération ont atteint, jusqu’à maintenant, plus de 22 millions de dirhams».

Un rapport de ce département indique que, dans le cadre de la lutte contre les vecteurs de maladies et conscient des problèmes que connaissent certaines communes, le ministère leur a accordé un soutien financier et technique pour renforcer leurs capacités et leurs moyens de lutte contre la rage.Ainsi , un budget de 14 millions de dirhams leur a été consacré pour l’acquisition des insecticides, afin de lutter contre les insectes et les rats.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que «le ministère de l’Intérieur s’emploie à activer l’accord-cadre de partenariat signé avec les secteurs de l’agriculture et de la santé, et visant à adopter une nouvelle approche basée sur la stérilisation des animaux et la vaccination contre la rage». Le rapport indique que le ministère est soucieux de sensibiliser la population, tout en comblant les lacunes dont souffrent de nombreuses communes dans la prise en charge des personnes exposées au virus de la rage.

Le département de Laftit a donc réservé, cette année, une somme de 40.000 dirhams pour l’acquisition du matériel de vaccin et du sérum

pour les 687 centres de lutte contre la rage répartis dans le royaume. Cette opération entre dans le cadre de l’accord-cadre de partenariat et de coopération signé avec le ministère de la Santé, précise le rapport du ministère de l’Intérieur.