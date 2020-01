© Copyright : DR

Kiosque360. Une nouvelle génération de cartes grises et de permis de conduire entrera en vigueur durant cette année 2020. Les services sécuritaires chargés de la circulation ont été avertis. Voici ce qui va changer.

Les services de sécurité chargés de la circulation ont reçu des instructions de la direction générale de la sécurité nationale (DGSN) à propos des changements que connaitront bientôt les cartes grises et les permis de conduire. En effet, une nouvelle génération de ces documents entrera en vigueur durant cette année 2020, rapporte le quotidien Al Massae dans son édition du week-end des 18 et 19 janvier.



Dans ce cadre, précisent les sources du quotidien, la conduite sera permise avec les anciens permis à condition de les changer une fois leur validité achevée. Par contre, les titulaires de nouveaux permis de conduire sont appelés à obtenir le document électronique de la nouvelle génération, portant toutes les informations concernant le conducteur et ses infractions au code de la route.

A ce propos, poursuit le quotidien, une convention serait signée entre Bank Al Maghrib et le ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau en vue de mettre en place toutes les modalités nécessaires afin d’imprimer la nouvelle génération de cartes grises et de permis de conduire durant ce mois de janvier. Enfin, les sources du quotidien ont précisé que le recours à la nouvelle génération de documents officiels, (carte d’identité nationale, permis de conduire, cartes grises, etc), est dicté par le développement technologique et électronique et la nécessité d’accompagner ces changements qui exigent l’identité numérique pour des affaires administratives.

Dans ce cadre, rappelle le quotidien, la nouvelle génération de la carte nationale d’identité électronique offre une identité renforcée pour un meilleur service au profit des citoyens et des organismes, et ce grâce à ses caractéristiques physiques et numériques qui la rendent plus sûre et fiable. Elle permet également de sécuriser et de faciliter l’accès des citoyens aux différents services numériques.