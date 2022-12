© Copyright : Brahim Taougar Le360

Kiosque360. La DGSN a mis en place un dispositif de sécurité spécial à l’occasion du nouvel an 2023, pour garantir la sécurité de la population. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

La DGSN a entamé, dès la mi-décembre, la mise en place d’un dispositif sécuritaire spécial visant à garantir la sécurité de la population lors des festivités du nouvel an 2023. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte ainsi, dans son édition du mercredi 28 décembre, que la DGSN a mobilisé tous les moyens logistiques, matériels et humains pour l’occasion. La couverture sécuritaire se déroulera suivant un programme tracé au préalable. Des instructions fermes ont été données pour assurer une mobilisation policière dans tous les artères et les lieux publics connaissant une forte fréquentation, et ce à travers l’ensemble du territoire national.

D’autre part, les services sécuritaires ont renforcé les patrouilles et rondes de surveillance dans les différents boulevards et quartiers du Royaume, notamment autour des sites touristiques. De plus, des patrouilles spéciales ont été affectées à la sécurisation des représentations diplomatiques étrangères, des établissements hôteliers et des stations touristiques dans les grandes villes du Royaume.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que, parallèlement à ce dispositif, plusieurs mesures ont été prises à l’entrée des villes et au niveau de tous les points sensibles. C’est ainsi que les éléments de la police de la circulation et de la sécurité publique se sont déployés sur les axes routiers ainsi que sur les plus importants artères et quartiers des villes. Les patrouilles, la police de secours et les motards ont été renforcés sur les places publiques des villes. De même, des caméras fixes et mobiles ont été installées.

Une source policière de la wilaya de Casablanca souligne que ce déploiement massif des forces de l’ordre vise à rassurer la population et à montrer que l’ensemble des appareils sécuritaires sont fin prêts pour garantir sa sécurité durant les fêtes du nouvel an.