My ANOC Marketplace, une application mobile pour acheter son mouton en ligne

Un élevage de moutons.

L'application mobile «My ANOC Marketplace» pour la vente et l'achat des ovins et caprins sur internet est opérationnelle. Cette nouvelle plateforme créée par l'association nationale ovine et caprine a été lancée officiellement ce mercredi 22 juin 2022.

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a présidé mercredi 22 juin 2022 à Rabat, une cérémonie de lancement de la plateforme de e-commerce «My ANOC Marketplace» de vente des ovins et caprins en présence du président de l’Association nationale ovine et caprine (ANOC) et des directeurs centraux et régionaux. «My ANOC marketplace» est donc une application créée par l’ANOC pour la vente en ligne par les éleveurs membres de l’association de leur bétail. Elle permet aux consommateurs de se procurer les bêtes sans avoir à se déplacer, avec un service de livraison au niveau national. La plateforme permet aux acheteurs de visualiser les produits disponibles à la vente avec leurs caractéristiques (race, poids, âge…) et de consulter les données des éleveurs en ligne avec la possibilité de faire des recherches avancées multicritères. Aïd al-Adha 1443: l’opération d’identification et de vaccination des ovins et des caprins se poursuit Elle permet ainsi un contact direct entre l’éleveur et le consommateur, minimisant ainsi le problème de la multiplication des intermédiaires. Elle est également destinée aux opérateurs des viandes rouges (bouchers et chevillards) qui souhaitent acheter des animaux avec des caractéristiques bien déterminées. Cette application permettra, selon le département de Mohammed Sadiki, d’accroître les ventes des petits ruminants au niveau national à l’horizon 2030.

Par Nisrine Zaoui