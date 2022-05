Opération d’identification et de vaccination d'ovins et de caprins à Berrechid.

L’opération d’identification et de vaccination des ovins et des caprins, lancée dans le cadre des préparatifs de Aïd al-Adha 1443, se poursuit. Le360 a visité une unité d'engraissement à Berrechid.

Dans le cadre des préparatifs de Aid al-Adha, les services vétérinaires de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) ont enregistré depuis janvier 2022 plus de 242.000 unités d'engraissement d’ovins et de caprins. En parallèle, plus de 3 millions d’ovins et de caprins ont été identifiés. Cette opération se poursuit et devrait concerner 7 millions d’ovins et de caprins.

Interrogé par Le360, Jamal Anrass, responsable du service vétérinaire de l’ONSSA à Berrechid, a fait savoir que l’opération d’identification consiste en la pose d’une boucle portant un numéro de série unique permettant de reconnaître l’unité d'engraissement d’où proviennent les bovins et les caprins, précisant que la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges (FIVIAR) ainsi que l’Association nationale des éleveurs ovins et caprins (ANOC) font partie de cette démarche.

En plus de l’enregistrement des exploitations d’engraissement et de l’identification des animaux, les préparatifs comprennent un ensemble de mesures tel que le contrôle de l'alimentation animale, de l'utilisation des médicaments vétérinaires, de l’eau d’abreuvement, ainsi que la circulation des fientes, fait savoir ce responsable.

Pour ce qui est des prix des ovins et caprins, plusieurs éleveurs rencontrés à Berrechid signalent qu’ils s’attendent à une hausse, en raison du recul pluviométrique et du coût élevé du fourrage.

L’ONSSA a indiqué dans un communiqué diffusé le 16 mai dernier que l’opération de vaccination du cheptel national a permis d’immuniser 1.716.235 de bovins contre la fièvre aphteuse et 16.102.681 ovins ainsi que 3.606.627 caprins contre la clavelée et la peste des petits ruminants.

Ces campagnes nationales de vaccination préventive du cheptel se poursuivent dans toutes les régions du royaume et sont réalisées gratuitement au profit de tous les éleveurs par les services vétérinaires provinciaux de l’Office et les vétérinaires sanitaires mandatés, en étroite collaboration avec les autorités locales et l’Ordre national des vétérinaires.

Selon l’ONSSA, la situation sanitaire du cheptel national est bonne et qu’elle est suivie de près et en permanence par les services vétérinaires de l’Office sur l’ensemble du territoire national, en étroite collaboration avec les vétérinaires sanitaires mandatés et les autorités locales.