Kiosque360. Le ministère des Habous et des affaires islamiques s’apprête à rouvrir de nouvelles mosquées, après la fermeture du 16 mars imposée par la propagation du Covid-19. Auparavant, les préposés religieux devront vérifier si ces lieux de culte répondent aux critères de sécurité sanitaire.

Dans le cadre de la deuxième phase du plan graduel de réouverture des mosquées, le ministère des Habous et des affaires islamiques s’apprête à rouvrir de nouvelles mosquées fermées suite à la propagation du Covid-19. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mardi 13 octobre, que la réouverture de certaines mosquées, lors de la première phase, a été conditionnée au respect des mesures préventives et à certaines restrictions. En effet, les fidèles pouvaient effectuer les cinq prières, mais les lieux de culte restaient fermés pour la prière du vendredi. Pour cette deuxième phase, le département d’Ahmed Toufik a chargé les responsables des délégations régionales de superviser l’élaboration des listes des mosquées qui seront concernées par cette réouverture, selon les zones d’habitat.

Les préposés religieux devront effectuer une visite d’inspection dans ces mosquées pour vérifier si elles répondent aux conditions de sécurité et aux mesures préventives garantissant la sécurité sanitaire des fidèles. Il faut rappeler que la fermeture des mosquées a été décidée le 16 mars sur un avis religieux du Conseil supérieur des Oulémas, après la propagation du coronavirus. Le ministère de tutelle avait indiqué que la fermeture des lieux de culte n’entrait pas en contradiction avec la Charia qui incite les fidèles à se protéger et à protéger autrui contre tout danger, quel qu’il soit. Ce n’est que quatre mois après et, plus précisément, le 15 juillet dernier, que le ministère de tutelle a annoncé la réouverture progressive des mosquées.



Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que si, lors de cette première phase, le ministère a autorisé les fidèles à accomplir les cinq prières tout en maintenant les lieux de culte fermés le vendredi, cet assouplissement a été assujetti à une batterie de mesures préventives engageant aussi bien les fidèles que les préposés religieux. Il s’agit d’un protocole sanitaire strict qui exige le port du masque, la distanciation sociale (près de 1,5 mètre), la stérilisation des mosquées, la mise à disposition des gels hydroalcooliques et la fermeture des dépendances sanitaires, ainsi que l’interdiction des rassemblements devant les mosquées.