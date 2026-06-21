Société

Mondial 2026: les cafés d’Agadir font le plein, un effet d’entraînement sur l’économie locale

Des supporters réunis dans un café à Agadir pour suivre l'un des matchs du Mondial 2026. (M.Oubarka/Le360)

Par M'hand Oubarka
Le 21/06/2026 à 15h55

VidéoÀ Agadir, la fièvre du Mondial 2026 a totalement transformé le quotidien des cafés et restaurants. Bien avant le coup d’envoi des rencontres, les établissements affichent complet, portés par une ferveur populaire sans précédent. Si cet engouement ravit les supporters, il dynamise surtout, et de manière considérable, l’activité commerciale des établissements de la ville. Reportage.

Le constat est frappant aux quatre coins de la ville d’Agadir. Les chaises sont réservées des heures, voire des jours entiers avant le coup d’envoi. Pour les gérants, c’est le retour en force de l’activité.

«Le peuple marocain vit au rythme du football. Cet engouement, boosté par les bons résultats de l’équipe nationale, se traduit par une affluence impressionnante qui dépasse tout ce qu’on a connu récemment», souligne Taoufik, un gérant d’un café à Agadir. Cette dynamique ne se limite pas aux matchs des Lions de l’Atlas, mais s’étend à la plupart des affiches de ce Mondial, même pour les rencontres programmées tardivement.

Cette tension sur les places disponibles est devenue la norme. Les clients, déterminés à ne rien manquer, anticipent désormais leurs sorties. «Certains viennent réserver leur table 24 ou 48 heures à l’avance, car ils savent qu’une fois le jour du match arrivé, il sera impossible de trouver une chaise de libre», confirme Taoufik.

Lire aussi : Mondial 2026: prolongation exceptionnelle des horaires des cafés et des restaurants

Pour répondre à cet afflux, les gérants ont dû renforcer leurs équipes, offrant des opportunités d’emploi temporaire à de nombreux jeunes de la région. «Même si ce ne sont pas des emplois stables, cela permet de créer un vrai mouvement économique», ajoute-t-il.

Pour assurer un service de qualité face à cette pression, les établissements ont redoublé d’efforts logistiques. Mustapha, gérant au quartier Mohammadi, explique que l’organisation est renforcée les soirs de match: «On prévoit plus de stock et on ajoute des tables pour accueillir tout le monde. On demande une petite participation d’environ 20 dirhams, une somme modeste mais nécessaire pour compenser le coût élevé des abonnements aux chaînes sportives et payer les extras.»

Il précise également que les hausses de prix, lorsqu’elles existent, restent limitées: «autour de 5 dirhams», une augmentation destinée à couvrir les salaires des employés mobilisés jusque tard dans la nuit.

Lire aussi : Mondial 2026: euphorie sur la corniche de Saïdia après la victoire des Lions de l’Atlas face à l’Écosse

Mais pourquoi délaisser le confort du salon de maison pour le café? Pour les clients, la réponse est unanime: l’ambiance. «C’est incomparable à la maison. Ici, on partage ses émotions, on est vraiment dans l’ambiance. C’est une expérience plus intense», raconte un supporter. Entre ces murs, le football devient un moteur social, transformant chaque soirée de match en un moment de partage collectif.

Cette dynamique est d’ailleurs soutenue par les autorités locales. Le Conseil communal d’Agadir a autorisé les établissements à rester ouverts jusqu’à 5 heures du matin, une décision saluée par les professionnels comme un levier supplémentaire pour dynamiser l’activité commerciale.

Si certains clients appellent à la vigilance contre les abus tarifaires, la majorité des professionnels s’efforce de maintenir des prix accessibles, conscients que la fidélité de la clientèle demeure la clé de la pérennité de leur activité bien au-delà de la compétition mondiale.

Par M'hand Oubarka
Le 21/06/2026 à 15h55
#Maroc#Mondial#Agadir#Cafés

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