Mondial 2026: l’ambassade du Maroc à Washington publie un guide et une capsule vidéo pour accompagner les supporters marocains

L’ambassade du Maroc à Washington publie un guide et une capsule vidéo pour accompagner les supporters marocains lors de la Coupe du monde de football 2026.

À l’approche de la Coupe du monde de football 2026 aux États-Unis, la représentation diplomatique marocaine lance deux outils pratiques destinés à faciliter les démarches des fans souhaitant soutenir l’équipe nationale du Maroc.

À quelques mois du coup d’envoi du Mondial 2026, l’ambassade du Maroc à Washington met à disposition des supporters marocains une capsule vidéo explicative et un guide pratique détaillant les étapes essentielles à suivre avant le départ et durant le séjour aux États-Unis.

Ces ressources couvrent notamment les démarches liées au premier tour de la compétition, prévu dans les villes de Boston, Atlanta et dans l’État du New Jersey. Les procédures y sont présentées de manière pédagogique, avec un parcours clair allant de la réservation des billets de match (préalable indispensable à l’obtention du FIFA Pass) jusqu’aux formalités de demande de visa américain.

La capsule et le guide passent en revue les options de réservation de vols au départ du Maroc, tout en insistant sur plusieurs obligations préalables: activation des dotations touristiques, souscription à une assurance voyage et santé, ainsi que réservation anticipée de l’hébergement.

Les supports rappellent également l’importance de respecter scrupuleusement la réglementation américaine, notamment en matière de marchandises prohibées par les services douaniers.

Au-delà des formalités administratives, les outils proposent une série de recommandations pour faciliter la mobilité et la vie quotidienne sur place: utilisation des transports locaux, activation des services de télécommunication ou encore respect des consignes de sécurité dans les espaces publics.

Selon la représentation diplomatique, ces orientations visent à prévenir les difficultés logistiques et à garantir aux supporters un séjour fluide, sécurisé et conforme aux lois en vigueur.

L’ambassade du Maroc à Washington indique enfin que l’ensemble des services consulaires marocains aux États-Unis seront mobilisés de manière élargie et permanente durant la compétition afin d’assurer l’accompagnement et l’assistance des supporters marocains tout au long de l’événement.

