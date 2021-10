Bassin de l'Agdal, ou Sahrij Swani, Meknès. De 319 mètres de long et 149 mètres de large, et d'une profondeur de plus de deux mètres, il assurait l'alimentation en eau de toute la ville, en cas de siège ou de sécheresse, sous le règne de Moulay Ismaïl (1645 - 1727).

© Copyright : Froh Belfakir

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 1er octobre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps toujours chaud dans le Souss, le Sud du Royaume et les régions à l'ouest de l'Atlas (Saïss, Zaïane, Tadla, Shraghna, Haouz), et relativement chaud sur le reste des plaines à l’intérieur des terres (Zemmour, Zaër, Chaouia, Doukkala et Chiadma) ainsi qu’à l'extrême sud-est du pays.

- Des nuages à basse altitude circuleront relativement fréquemment près des côtes et s’accompagneront de formations brumeuses ou de bruine par endroits.

- Faible instabilité sur les reliefs du Haut Atlas et leurs versants Est, possibilité de quelques ondées éparses et d’orages isolés.

- Ciel passagèrement nuageux sur à l'extrême sud du Royaume, clair à peu nuageux ailleurs au Maroc.

- Vent modéré à assez fort de secteur nord-ouest dans l'Oriental, modéré de secteur est vers Tanger, de secteur ouest dans les plaines du Gharb, du Saïss, de Zemmour, de Zaër et du Souss et de secteur nord à est dans les Provinces du Sud.

- Chasse-sable possibles dans le sud de l'Oriental, et les Provinces du Sud.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et dans le détroit, peu agitée à agitée entre le cap Spartel et Casablanca ainsi qu’entre Tarfaya et Boujdour et agitée ailleurs sur les côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du vendredi 1er octobre 2021.



Oujda : min (+16°C) ; max (+30°C)

Bouarfa : min (+20°C) ; max (+34°C)

Al Hoceïma : min (+20°C) ; max (+26°C)

Tétouan : min (+17°C) ; max (+26°C)

Sebta : min (+18°C) ; max (+25°C)

Melilla : min (+19°C) ; max (+25°C)

Tanger : min (+20°C) ; max (+31°C)

Kénitra : min (+19°C) ; max (+28°C)

Rabat : min (+18°C) ; max (+28°C)

Casablanca : min (+19°C) ; max (+26°C)

El Jadida : min (+20°C) ; max (+27°C)

Settat : min (+19°C) ; max (+33°C)

Safi : min (+20°C) ; max (+35°C)

Khouribga : min (+20°C) ; max (+34°C)

Beni Mellal : min (+20°C) ; max (+37°C)

Marrakech : min (+21°C) ; max (+40°C)

Meknès : min (+18°C) ; max (+33°C)

Fès : min (+19°C) ; max (+35°C)

Ifrane : min (+15°C) ; max (+28°C)

Taounate : min (+22°C) ; max (+35°C)

Errachidia : min (+23°C) ; max (+36°C)

Ouarzazate : min (+20°C) ; max (+35°C)

Agadir : min (+20°C) ; max (+39°C)

Essaouira : min (+19°C) ; max (+26°C)

Laâyoune : min (+19°C) ; max (+42°C)

Smara : min (+22°C) ; max (+42°C)

Dakhla : min (+18°C) ; max (+29°C)

Aousserd : min (+27°C) ; max (+42°C)

Lagouira : min (+20°C) ; max (+26°C).