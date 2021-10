Bab el-Hadd (porte de la Sentence), à Rabat. La médina est délimitée par trois enceintes, construites à la fin du XIIe siècle, au début du XVIIe siècle et au début du XIXe siècle, sous les Almohades, par les Morisques et sous les Alaouites.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 3 octobre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps souvent nuageux vers Tanger, le long de l’oued Loukkos et dans le Rif Occidental, où des pluies éparses sont prévues.

- Des nuages à basse altitude s’accompagneront de formations brumeuses ou de bruine par endroits, ce matin et la nuit suivante, sur l’ensemble des côtes marocaines, les plaines bordant l’Atlantique au nord du pays (Gharb, Chaouia) ainsi que dans la plaine du Saïss.

- Températures du jour en baisse, mais le temps restera relativement chaud dans le sud du Royaume ainsi que dans le Tafilalet.

- Le ciel deviendra passagèrement nuageux au cours de la journée dans le Saïss, le Rif, le Gharb et la plaine d’El Doukkala, quelques gouttes de pluie ou de faibles pluies éparses sont attendues.

- Vent modéré à assez fort de secteur nord à est dans les Provinces du Sud, de secteur ouest vers Tanger, de secteur nord dans les côtes atlantiques d’Agadir à Tarfaya et faible à modéré, de secteur sud-ouest dans le Tafilalet et de secteur nord à ouest prédominant ailleurs au Maroc.

- Chasse-sable ou chasse-poussières dans le Souss et les reliefs de l’Anti-Atlas, ainsi que généralement dans le sud du pays.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée dans le détroit et entre le cap Spartel et Mehdia, et peu agitée ailleurs sur les côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 3 octobre 2021.



Oujda : min (+17°C) ; max (+32°C)

Bouarfa : min (+20°C) ; max (+32°C)

Al Hoceïma : min (+17°C) ; max (+26°C)

Tétouan : min (+16°C) ; max (+26°C)

Sebta : min (+17°C) ; max (+25°C)

Melilla : min (+17°C) ; max (+24°C)

Tanger : min (+17°C) ; max (+26°C)

Kénitra : min (+19°C) ; max (+26°C)

Rabat : min (+20°C) ; max (+27°C)

Casablanca : min (+19°C) ; max (+26°C)

El Jadida : min (+20°C) ; max (+27°C)

Settat : min (+17°C) ; max (+28°C)

Safi : min (+19°C) ; max (+30°C)

Khouribga : min (+16°C) ; max (+30°C)

Beni Mellal : min (+18°C) ; max (+30°C)

Marrakech : min (+21°C) ; max (+33°C)

Meknès : min (+16°C) ; max (+28°C)

Fès : min (+16°C) ; max (+29°C)

Ifrane : min (+11°C) ; max (+24°C)

Taounate : min (+17°C) ; max (+26°C)

Errachidia : min (+21°C) ; max (+35°C)

Ouarzazate : min (+20°C) ; max (+34°C)

Agadir : min (+17°C) ; max (+29°C)

Essaouira : min (+16°C) ; max (+25°C)

Laâyoune : min (+19°C) ; max (+34°C)

Smara : min (+23°C) ; max (+37°C)

Dakhla : min (+19°C) ; max (+28°C)

Aousserd : min (+28°C) ; max (+41°C)

Lagouira : min (+21°C) ; max (+28°C).