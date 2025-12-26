Météo. Températures en légère hausse sur l’ensemble du Royaume ce vendredi 26 décembre, avec une poursuite de chute de neige sur l’Atlas et le Rif

Des chutes de neige dans la région de Midelt.

Temps assez froid à froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts Plateaux.

– Pluies ou averses parfois orageuses sur le Rif, les plaines nord et centre ainsi que le Souss.

– Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur l’Oriental, la Méditerranée, le Sud-Est et le nord des provinces du Sud.

– Chutes de neige sur l’Atlas, le Rif et localement sur les Hauts Plateaux orientaux.

– Rafales de vent le jour, localement assez fortes sur les côtes nord, le Rif, le Moyen Atlas et le sud de l’Oriental.

– Rafales de vent devenant la nuit assez fortes à fortes sur les plaines atlantiques nord et centre.

– Températures minimales de l’ordre de -06/01°C sur l’Atlas, de 01/07°C sur le Rif, les Hauts Plateaux orientaux et le Sud-Est, de 12/16°C sur le nord des provinces sahariennes, et de 08/14°C partout ailleurs.

– Températures maximales en hausse sur le sud de l’Oriental, la Méditerranée, l’Atlas, le Souss et l’est des provinces du Sud, et en légère baisse ou peu changeantes ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Larache, agitée entre Mehdia et Tarfaya, et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 26 décembre 2025:

– Oujda min 04 max 11

– Bouarfa min 00 max 09

– Al Hoceima min 05 max 14

– Tétouan min 05 max 13

– Sebta min 11 max 14

– Mellilia min 10 max 15

– Tanger min 08 max 14

– Kénitra min 09 max 16

– Rabat min 09 max 16

– Casablanca min 09 max 16

– El Jadida min 06 max 16

– Settat min 05 max 13

– Safi min 08 max 17

– Khouribga min 02 max 11

– Béni Mellal min 03 max 13

– Marrakech min 04 max 13

– Meknès min 05 max 11

– Fès min 06 max 12

– Ifrane min -01 max 01

– Taounate min 06 max 09

– Errachidia min 02 max 13

– Ouarzazate min -01 max 15

– Agadir min 06 max 17

– Essaouira min 08 max 16

– Laâyoune min 09 max 22

– Es-Semara min 09 max 21

– Dakhla min 13 max 22

– Aousserd min 10 max 22

– Lagouira min 13 max 24

– Midelt min 01 max 07.