Météo. Températures en légère hausse sur l’ensemble du Royaume ce vendredi 26 décembre, avec une poursuite de chute de neige sur l’Atlas et le Rif

Des chutes de neige dans la région de Midelt.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour vendredi 26 décembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 26/12/2025 à 06h00

Temps assez froid à froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts Plateaux.

– Pluies ou averses parfois orageuses sur le Rif, les plaines nord et centre ainsi que le Souss.

– Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur l’Oriental, la Méditerranée, le Sud-Est et le nord des provinces du Sud.

– Chutes de neige sur l’Atlas, le Rif et localement sur les Hauts Plateaux orientaux.

– Rafales de vent le jour, localement assez fortes sur les côtes nord, le Rif, le Moyen Atlas et le sud de l’Oriental.

– Rafales de vent devenant la nuit assez fortes à fortes sur les plaines atlantiques nord et centre.

– Températures minimales de l’ordre de -06/01°C sur l’Atlas, de 01/07°C sur le Rif, les Hauts Plateaux orientaux et le Sud-Est, de 12/16°C sur le nord des provinces sahariennes, et de 08/14°C partout ailleurs.

– Températures maximales en hausse sur le sud de l’Oriental, la Méditerranée, l’Atlas, le Souss et l’est des provinces du Sud, et en légère baisse ou peu changeantes ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Larache, agitée entre Mehdia et Tarfaya, et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 26 décembre 2025:

Oujda min 04 max 11

Bouarfa min 00 max 09

Al Hoceima min 05 max 14

Tétouan min 05 max 13

Sebta min 11 max 14

Mellilia min 10 max 15

Tanger min 08 max 14

Kénitra min 09 max 16

Rabat min 09 max 16

Casablanca min 09 max 16

El Jadida min 06 max 16

Settat min 05 max 13

Safi min 08 max 17

Khouribga min 02 max 11

Béni Mellal min 03 max 13

Marrakech min 04 max 13

Meknès min 05 max 11

Fès min 06 max 12

Ifrane min -01 max 01

Taounate min 06 max 09

Errachidia min 02 max 13

Ouarzazate min -01 max 15

Agadir min 06 max 17

Essaouira min 08 max 16

Laâyoune min 09 max 22

Es-Semara min 09 max 21

Dakhla min 13 max 22

Aousserd min 10 max 22

Lagouira min 13 max 24

Midelt min 01 max 07.

