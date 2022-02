© Copyright : Larbi CHKOURRACH

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 26 février 2022, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Pluies et averses orageuses dans le nord de l’Oriental et plus généralement le long de la rive méditerranéenne, dans les montagnes du Rif et de l'Atlas, dans le bassin des Ouled Abdoun, les plaines du Gharb, de la Chaouia, de Abda, des Doukkala et du Souss.

- Des pluies éparses sont attendues dans le sud de l’Oriental, de même que le long des côtes entre Agadir et Tarfaya.

- Quelques flocons de neige dans les sommets du Haut Atlas.

- Temps froid de saison ce matin et la nuit suivante dans les montagnes de la chaîne de l’Atlas.

- Rafales de vent relativement fortes à Tanger et sa région, le long de la rive méditerranéenne, dans les montagnes de l’Atlas et le sud de l’Oriental, de même qu’à l’extrême sud du Royaume.

- Les maximales seront en baisse ce jour.

- Mer agitée à forte en Méditerranée et dans le détroit, forte à très forte entre Mehdia et Tarfaya, de même que partout ailleurs dans les côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 26 février 2022.



Oujda : min (+11°C) ; max (+17°C)

Bouarfa : min (+10°C) ; max (+22°C)

Al Hoceïma : min (+12°C) ; max (+16°C)

Tétouan : min (+12°C) ; max (+13°C)

Sebta : min (+12°C) ; max (+13°C)

Melilla : min (+12°C) ; max (+13°C)

Tanger : min (+13°C) ; max (+19°C)

Kénitra : min (+13°C) ; max (+16°C)

Rabat : min (+12°C) ; max (+18°C)

Casablanca : min (+13°C) ; max (+16°C)

El Jadida : min (+14°C) ; max (+19°C)

Settat : min (+12°C) ; max (+18°C)

Safi : min (+14°C) ; max (+22°C)

Khouribga : min (+10°C) ; max (+22°C)

Beni Mellal : min (+12°C) ; max (+26°C)

Marrakech : min (+14°C) ; max (+25°C)

Meknès : min (+12°C) ; max (+22°C)

Fès : min (+12°C) ; max (+20°C)

Ifrane : min (+5°C) ; max (+17°C)

Taounate : min (+15°C) ; max (+22°C)

Errachidia : min (+12°C) ; max (+21°C)

Ouarzazate : min (+9°C) ; max (+20°C)

Agadir : min (+14°C) ; max (+21°C)

Essaouira : min (+14°C) ; max (+21°C)

Laâyoune : min (+15°C) ; max (+21°C)

Smara : min (+16°C) ; max (+24°C)

Dakhla : min (+16°C) ; max (+22°C)

Aousserd : min (+14°C) ; max (+24°C)

Lagouira : min (+17°C) ; max (+24°C).