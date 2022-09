Entrée de Guelmim (Guelmim-Oued Noun). Autrefois centre caravanier sur la route de Tombouctou (au Mali), c'est toujours un lieu de commerce et d'échanges entre sédentaires et nomades du Sahara. La ville abrite un marché aux chameaux hebdomadaire, «Amhayrich», le plus grand du genre au Maroc.