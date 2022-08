L'ancien nom de Dakhla, Villa Cisneros, fut choisi en hommage à Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517), cardinal, réformateur religieux, Grand inquisiteur et homme d'Etat espagnol, connu pour avoir été proche d'Isabelle la Catholique, dont il fut le confesseur et le directeur de conscience.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 21 août 2022.

- Chaleur relative, voire temps caniculaire par endroits à l’intérieur des terres dans les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, le nord de l’Oriental, Souss-Massa, Draâ-Tafilalet, ainsi que dans les régions sahariennes.

- Des nuages à basse altitude seront à l’origine, par endroits, d’une fine pluie, ou s’accompagneront de bancs de brume le long des côtes atlantiques et de la rive méditerranéenne.

- Quelques pluies sporadiques et des orages sont attendus dans l’Atlas, le Tafilalet, le sud de l’Oriental et à l’extrême sud du Royaume.

- Chasse-sable dans le sud, y compris le Tafilalet.

- Rafales de vent relativement fortes le long des côtes entre Agadir et Sidi Ifni, de même qu’au Sahara.

- Maximales en hausse par rapport à hier à Tanger et sa région, à Souss-Massa et dans le nord du Sahara, et en légère baisse ou quasi-stationnaires partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, dans le détroit ainsi qu’entre Tanger et Larache, agitée à forte entre Safi et Tan Tan, peu agitée à agitée ailleurs dans le reste des côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 21 août 2022.

Oujda : min (+23°C) ; max (+38°C)

Bouarfa : min (+27°C) ; max (+37°C)

Al Hoceïma : min (+22°C) ; max (+30°C)

Tétouan : min (+18°C) ; max (+35°C)

Sebta : min (+19°C) ; max (+32°C)

Melilia : min (+21°C) ; max (+30°C)

Tanger : min (+21°C) ; max (+36°C)

Kénitra : min (+18°C) ; max (+30°C)

Rabat : min (+18°C) ; max (+32°C)

Casablanca : min (+19°C) ; max (+28°C)

El Jadida : min (+19°C) ; max (+32°C)

Settat : min (+24°C) ; max (+41°C)

Safi : min (+24°C) ; max (+34°C)

Khouribga : min (+25°C) ; max (+41°C)

Beni Mellal : min (+29°C) ; max (+41°C)

Marrakech : min (+27°C) ; max (+44°C)

Meknès : min (+24°C) ; max (+41°C)

Fès : min (+25°C) ; max (+40°C)

Midelt : min (+23°C) ; max (+35°C)

Ifrane : min (+19°C) ; max (+33°C)

Taounate : min (+24°C) ; max (+38°C)

Errachidia : min (+30°C) ; max (+41°C)

Ouarzazate : min (+27°C) ; max (+41°C)

Agadir : min (+18°C) ; max (+30°C)

Essaouira : min (+19°C) ; max (+25°C)

Laâyoune : min (+22°C) ; max (+35°C)

Smara : min (+26°C) ; max (+45°C)

Dakhla : min (+20°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+25°C) ; max (+40°C)

Lagouira : min (+20°C) ; max (+27°C).