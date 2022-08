© Copyright : DR

Le festival de musique électronique Oasis, qui portera cette année le nom d'«Into The Wild», aura lieu du 23 au 24 septembre prochain, à Dakhla. Voici la programmation officielle...

La ville de Dakhla accueillera du 23 au 24 septembre prochain, pour la première fois, le festival de musique électronique Oasis, une édition 2022 dont le nom qui a été retenu est «Into The Wild».

Les organisateurs viennent de confirmer officiellement la programmation de cette grand-messe de la musique électro, qui prend de plus en plus d’ampleur dans notre pays.

Seront donc et entre autres présents: le surnommé sorcier techno bulgare KiNK et Âme, tête grise de l’éminent label Innervisions, le résident du Berghain et du Panorama Bar Tama Sumo, pour une performance en back-to-back avec l’autre résident berlinois –et fondateur du label Uzuri recordings– Lakuti, le très prisé duo techno italien Mind Against, dont les DJs sets très singuliers explorant IDM, house et techno rencontrent un succès international croissant, l’ambassadeur de la scène électronique marocaine et fondateur du label Moroko Loko, le dénommé Amine K., ou encore Jyoty, selector basé à Londres, particulièrement connu pour ses sets sur la radio Rinse FM.

D’autres noms seront bientôt dévoilés, dont celui qui sera au cœur des festivités qui se tiendront au Dakhla Club.

Enfin, bon à savoir: plusieurs packages séjours-hôtel sont disponibles. Les tickets sont en vente à partir de 179 € et l’offre hôtel + packages festival est à partir de 350 € par personne.