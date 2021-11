Agadir, détruite lors du séisme de 1960, fut entièrement reconstruite, avec les normes parasismiques de rigueur. La cité est ancienne: au XVIe siècle, les Portugais y construisirent une forteresse, Santa Cruz do Cabo de Aguer (Sainte-Croix du cap Ghir), dans le quartier disparu de Founti.

© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 28 novembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Le ciel sera passagèrement nuageux ce matin dans le nord du pays, quelques gouttes de pluie résiduelles tomberont sur les Haut et Moyen Atlas, les plaines de la Chaouia et des Doukkala, ainsi que dans le nord de l'Oriental et à l’Est de la rive méditerranéenne.

- Des chutes de neige sont prévues dans les Haut et Moyen Atlas ainsi que dans les Hauts Plateaux, à partir de 1.500 mètres d’altitude.

- Ailleurs au Maroc, le ciel sera clair à peu nuageux.

- Le temps demeurera froid, gel ou verglas dans les reliefs de l’Atlas et les Hauts Plateaux.

- Rafales de vent relativement fortes en Méditerranée, dans l’Atlas, l’Oriental, les côtes proches de la plaine du Souss ainsi que dans les Provinces du Sud.

Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, dans le détroit et entre le cap Spartel et Mehdia, agitée à forte ailleurs, devenant localement forte à très forte l'après-midi entre le cap Sim et Tarfaya.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 28 novembre 2021.



Oujda : min (+4°C) ; max (+12°C)

Bouarfa : min (+1°C) ; max (+8°C)

Al Hoceïma : min (+10°C) ; max (+14°C)

Tétouan : min (+9°C) ; max (+14°C)

Sebta : min (+10°C) ; max (+15°C)

Melilla : min (+11°C) ; max (+14°C)

Tanger : min (+9°C) ; max (+13°C)

Kénitra : min (+7°C) ; max (+16°C)

Rabat : min (+8°C) ; max (+15°C)

Casablanca : min (+8°C) ; max (+17°C)

El Jadida : min (+9°C) ; max (+17°C)

Settat : min (+4°C) ; max (+14°C)

Safi : min (+8°C) ; max (+18°C)

Khouribga : min (+4°C) ; max (+11°C)

Beni Mellal : min (+4°C) ; max (+13°C)

Marrakech : min (+6°C) ; max (+15°C)

Meknès : min (+4°C) ; max (+11°C)

Fès : min (+5°C) ; max (+11°C)

Ifrane : min (-1°C) ; max (+2°C)

Taounate : min (+4°C) ; max (+12°C)

Errachidia : min (+6°C) ; max (+15°C)

Ouarzazate : min (+4°C) ; max (+15°C)

Agadir : min (+9°C) ; max (+21°C)

Essaouira : min (+12°C) ; max (+17°C)

Laâyoune : min (+11°C) ; max (+22°C)

Smara : min (+12°C) ; max (+21°C)

Dakhla : min (+17°C) ; max (+23°C)

Aousserd : min (+14°C) ; max (+23°C)

Lagouira : min (+18°C) ; max (+27°C).