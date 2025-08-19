Météo. Baisse sensible des températures au Nord et sur les plaines ce mardi 19 août, chaleur persistante sur les provinces du Sud

La plage de Sidi Mghait, à 4 km d'Asilah.

Temps encore chaud sur l’intérieur des provinces Sud et l’extrême Sud-Est du pays, et assez chaud sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas et l’Oriental.

– Nuages cumuliformes et légèrement instables sur le Haut Atlas et l’extrême Sud du pays.

– Brume locale en matinée et en nuit sur les Plaines atlantiques ainsi que sur les plateaux des Phosphates et d’Oulmès.

– Chasse-poussières locales sur les régions Sud et Sud-Est et sur le Sud de l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud, les plaines atlantiques Centre, la rive méditerranéenne, l’Oriental et l’Atlas.

– Rafraîchissement sensible des températures diurnes sur les régions Nord et Centre.

– Mer belle en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Mehdia et agitée au Sud.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et vague de chaleur avec chergui, de lundi à mercredi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 19 août 2025:

– Oujda min 23 max 38

– Bouarfa min 20 max 37

– Al Hoceima min 22 max 29

– Tétouan min 22 max 33

– Sebta min 22 max 25

– Mellilia min 26 max 29

– Tanger min 22 max 27

– Kénitra min 23 max 29

– Rabat min 20 max 27

– Casablanca min 22 max 26

– El Jadida min 23 max 26

– Settat min 19 max 34

– Safi min 23 max 28

– Khouribga min 25 max 35

– Béni Mellal min 26 max 39

– Marrakech min 27 max 39

– Meknès min 22 max 34

– Fès min 22 max 36

– Ifrane min 18 max 31

– Taounate min 24 max 38

– Errachidia min 25 max 39

– Ouarzazate min 23 max 39

– Agadir min 21 max 28

– Essaouira min 18 max 25

– Laâyoune min 22 max 34

– Es-Semara min 24 max 45

– Dakhla min 21 max 26

– Aousserd min 28 max 45

– Lagouira min 23 max 27

– Midelt min 22 max 36.