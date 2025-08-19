Société

Météo. Baisse sensible des températures au Nord et sur les plaines ce mardi 19 août, chaleur persistante sur les provinces du Sud

La plage de Sidi Mghait, à 4 km d'Asilah.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 19 août 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/08/2025 à 06h01

Temps encore chaud sur l’intérieur des provinces Sud et l’extrême Sud-Est du pays, et assez chaud sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas et l’Oriental.

– Nuages cumuliformes et légèrement instables sur le Haut Atlas et l’extrême Sud du pays.

– Brume locale en matinée et en nuit sur les Plaines atlantiques ainsi que sur les plateaux des Phosphates et d’Oulmès.

– Chasse-poussières locales sur les régions Sud et Sud-Est et sur le Sud de l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud, les plaines atlantiques Centre, la rive méditerranéenne, l’Oriental et l’Atlas.

– Rafraîchissement sensible des températures diurnes sur les régions Nord et Centre.

– Mer belle en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Mehdia et agitée au Sud.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et vague de chaleur avec chergui, de lundi à mercredi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 19 août 2025:

Oujda min 23 max 38

Bouarfa min 20 max 37

Al Hoceima min 22 max 29

Tétouan min 22 max 33

Sebta min 22 max 25

Mellilia min 26 max 29

Tanger min 22 max 27

Kénitra min 23 max 29

Rabat min 20 max 27

Casablanca min 22 max 26

El Jadida min 23 max 26

Settat min 19 max 34

Safi min 23 max 28

Khouribga min 25 max 35

Béni Mellal min 26 max 39

Marrakech min 27 max 39

Meknès min 22 max 34

Fès min 22 max 36

Ifrane min 18 max 31

Taounate min 24 max 38

Errachidia min 25 max 39

Ouarzazate min 23 max 39

Agadir min 21 max 28

Essaouira min 18 max 25

Laâyoune min 22 max 34

Es-Semara min 24 max 45

Dakhla min 21 max 26

Aousserd min 28 max 45

Lagouira min 23 max 27

Midelt min 22 max 36.

