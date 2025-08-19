Météo. Baisse sensible des températures au Nord et sur les plaines ce mardi 19 août, chaleur persistante sur les provinces du Sud

Temps encore chaud sur l’intérieur des provinces Sud et l’extrême Sud-Est du pays, et assez chaud sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas et l’Oriental.
– Nuages cumuliformes et légèrement instables sur le Haut Atlas et l’extrême Sud du pays.
– Brume locale en matinée et en nuit sur les Plaines atlantiques ainsi que sur les plateaux des Phosphates et d’Oulmès.
– Chasse-poussières locales sur les régions Sud et Sud-Est et sur le Sud de l’Oriental.
– Rafales de vent assez fortes sur le Sud, les plaines atlantiques Centre, la rive méditerranéenne, l’Oriental et l’Atlas.
– Rafraîchissement sensible des températures diurnes sur les régions Nord et Centre.
– Mer belle en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Mehdia et agitée au Sud.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 19 août 2025:
– Oujda min 23 max 38
– Bouarfa min 20 max 37
– Al Hoceima min 22 max 29
– Tétouan min 22 max 33
– Sebta min 22 max 25
– Mellilia min 26 max 29
– Tanger min 22 max 27
– Kénitra min 23 max 29
– Rabat min 20 max 27
– Casablanca min 22 max 26
– El Jadida min 23 max 26
– Settat min 19 max 34
– Safi min 23 max 28
– Khouribga min 25 max 35
– Béni Mellal min 26 max 39
– Marrakech min 27 max 39
– Meknès min 22 max 34
– Fès min 22 max 36
– Ifrane min 18 max 31
– Taounate min 24 max 38
– Errachidia min 25 max 39
– Ouarzazate min 23 max 39
– Agadir min 21 max 28
– Essaouira min 18 max 25
– Laâyoune min 22 max 34
– Es-Semara min 24 max 45
– Dakhla min 21 max 26
– Aousserd min 28 max 45
– Lagouira min 23 max 27
– Midelt min 22 max 36.