La région Marrakech-Safi renforce son schéma de soins de proximité. Cette politique vise à raccourcir les trajets vers les établissements de santé, en garantissant des soins de qualité aux citoyens. Le ministre de la Santé en a visités et inaugurés plusieurs dans la ville Ocre et dans la province de Rhamna.

A Marrakech-Safi, le schéma régional de l’offre de soins prend peu à peu forme avec l’inauguration de plusieurs établissements de proximité, présidée ce 1er mars 2022, par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb. Ainsi a-t-il commencé par la visite officielle d’une structure de soins à Morstane, suivie de celle des centres de santé urbain de Mhamid et Sidi Youssef Ben Ali, deux quartiers des plus peuplés de la ville Ocre, et l’inauguration de centre de quartier Koudia, non loin de Jbel Guéliz.

«La politique de proximité vise à raccourcir les trajets vers les établissements de soins, tout en garantissant des soins de qualité aux citoyens», a mis en avant Khalid Aït Taleb.

L’organisation des soins de proximité est un chantier prioritaire au Maroc. Il vise à présenter une offre de soins globale cohérente à même d’accompagner l’adoption progressive de la couverture de santé universelle.

Ces hôpitaux de proximité ont pour vocation de proposer une offre de soins davantage structurée et des parcours plus fluides pour les usagers. Ils ont également pour mission de faciliter l’accès aux soins tout en rattachant l’offre de soins prodiguée à une prise progressive d’autonomie des acteurs locaux.