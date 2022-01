© Copyright : DR

Kiosque360. Les services de police de Marrakech ont interpellé, mercredi dernier, un individu soupçonné d’avoir cambriolé plusieurs riads, maisons d’hôtes et petits hôtels dans l’ancienne médina. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Les éléments de la police du deuxième arrondissement de Marrakech ont arrêté, mercredi dernier, un individu accusé d’avoir cambriolé plusieurs riads historiques dans l’ancienne médina. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du vendredi 28 janvier, que c’est à la suite d’une plainte déposée, la semaine dernière, par le propriétaire d’un riad cambriolé que les services de police ont entamé leurs investigations. Ces derniers n’ont pas mis longtemps pour remonter la piste du suspect qui habite la zone et qui était, de surcroît, pointé du doigt par les habitants comme pouvant être l’auteur de ces vols répétitifs.

Les enquêteurs, qui savaient que le mis en cause avait des antécédents judiciaires et qu’il venait à peine de sortir de prison, l’ont soumis à une surveillance policière soutenue. Après lui avoir tendu un piège, les policiers l’ont arrêté en flagrant délit de cambriolage dans le quartier Sidi Slimane où se trouvent plusieurs riads. Selon les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause ciblait, depuis quelque temps, les maisons d’hôtes, les riads et les petits hôtels situés dans l’ancienne médina. Placé en garde à vue, le prévenu est passé aux aveux en énumérant toutes les petites structures touristiques qu’il a dévalisées dans plusieurs quartiers de la ville ocre.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que le présumé cambrioleur a été remis aux services de la police judiciaire pour mener une enquête plus approfondie avant qu’il ne soit déféré devant le parquet général. Auparavant, les éléments de la police du deuxième arrondissement avaient saisi chez lui plusieurs objets volés dans ces hôtels. Il faut rappeler que depuis quelque temps, les riad historiques ainsi que ceux appartenant à des étrangers ont été visités par des cambrioleurs. Tout récemment, un grand riad, très réputé dans l’ancienne médina, a fait l’objet d’un cambriolage commis par un groupe d’individus inconnus. Les malfaiteurs se sont emparés de plusieurs équipements, meubles, tapis de luxe ainsi que d’une grosse somme d’argent.