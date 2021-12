© Copyright : DR

Kiosque360. Les brigades anticybercrimnalité et antigang de Marrakech ont réussi à démanteler un dangereux réseau de sextorsion qui a fait chanter plusieurs ressortissants du Golfe. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Le procureur du roi près du tribunal de première instance de Marrakech a déféré devant la chambre correctionnelle quatre individus impliqués dans une affaire de chantage sexuel d’un ressortissant qatari.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mardi 28 décembre, que lors de son audition le plaignant a déclaré au parquet qu’il a été victime d’un chantage de la part de plusieurs individus. L’un d’eux, explique-t-il, s’est fait passer pour une fille pour lui proposer des rapports sexuels virtuels (via Instagram) avant qu’il ne s’aperçoive qu’il s’agit d’un piège.

Les maitre-chanteurs l’ont menacé de diffuser la vidéo compromettante dans un site pornographique ou sur les réseaux sociaux s’il ne leur verse pas les sommes d’argent réclamées. Craignant d’être dénoncé sur la toile, le Khaliji a effectué plusieurs transferts d’argent d’un montant de 10.000 dirhams à partir de son smartphone. Mais, les mis en cause ont continué à le harceler en lui demandant de leur verser de plus en plus d’argent tout en brandissant la même menace. Ce qui a poussé le ressortissant qatari a porter plainte auprès du parquet général.

Le quotidien Assabah rapporte que la brigade anticybercriminalité a pu déterminer les identités des accusés en recourant aux services des opérateurs téléphoniques, à l’agence de transfert d’argent et à la société Instagram. Le premier accusé qui est tombé dans les filets de la brigade antigang, qui a pris le relais de son homologue dans la lutte contre délinquance informatique, réside à Beni Mellal. C’est lui qui a réceptionné les deux premiers transferts d’argent effectués par le ressortissant qatari. Lors de son audition il a déclaré aux enquêteurs que son rôle se limitait à retirer l’argent de l'agence moyennant une commission de 1500 dirhams. Le reste, poursuit-il, est envoyé au cerveau de ce réseau, âgé à peine de 19 ans, qui se faisait aider par son grand frère âgé, lui, de 29 ans.

Le prévenu a révélé que ce réseau a fait chanter plusieurs ressortissants khalijis auxquels il a extorqué une somme de 150.000 dirhams en l’espace de cinq mois. Les enquêteurs se sont rendus, par la suite, à Oued Zem où ils ont interpellé le chef de la bande avant de se diriger vers Casablanca pour arrêter le quatrième individu qui travaillait dans une agence de transfert d'argent à Hay Farah.