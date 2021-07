Marhaba 2021: voici comment bénéficier de l’indemnité de transport maritime réservée aux MRE

Arrivée du premier navire transportant des MRE, jeudi 17 juin à Tanger Med

Un arrêté conjoint du ministère de l'Equipement et des Transports et de celui des Finances, publié au dernier bulletin officiel, vient de fixer les conditions et modalités de versement de l’indemnité de transport maritime destinée aux MRE. Les détails.

Les Marocains résidant à l'étranger, qui regagnent le Maroc par voie maritime, durant la période allant du 15 juin au 30 septembre, peuvent bénéficier de cette indemnité exceptionnelle. Ainsi, les MRE souhaitant bénéficier de cette indemnisation doivent présenter un passeport marocain ou une carte nationale d'identité (ou un document officiel prouvant la nationalité marocaine le cas échéant), un document officiel confirmant leur résidence à l'étranger, un billet aller-retour et un document officiel prouvant la tutelle du bénéficiaire mineur. Marhaba 2021: voici les documents que les MRE doivent fournir pour bénéficier d’une indemnité de transport maritime © Copyright : BO Selon le même document, toute personne souhaitant bénéficier de cette indemnité doit renseigner des informations avec les documents prouvant son éligibilité via le portail électronique qui a été créé à cet effet par la Direction de la marine marchande, relevant du ministère de l’Equipement et des Transports. Cette indemnité est destinée à titre exceptionnel aux MRE effectuant un seul et unique aller-retour par voie maritime. Elle leur sera versée à travers un virement bancaire sur un compte hébergé dans une banque marocaine. Toutefois, la Direction de la marine marchande pourrait fixer de nouveaux moyens de paiement alternatifs le cas échéant. Marhaba 2021: voici l'indemnité qui sera reversée aux MRE qui empruntent le transport maritime Le montant de cette indemnité de transport maritime a été fixé à 1.000 dirhams pour les billets achetés à moins de 250 euros. Si le prix du billet est supérieur à 250 euros, un supplément de 5 dirhams pour chaque euro de plus sera ajouté. Les prix de référence des billets aller/retour, avec voiture, ont été ramenés à 995 euros pour une famille de 4 personnes pour les lignes long-courriers et à 450 euros pour les lignes moyen-courriers.

Par Hajar Kharroubi