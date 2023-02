Maison de l’intelligence artificielle d’Oujda: un espace de rencontre pour promouvoir les nouvelles technologies

L’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda a reçu récemment, le prix de la meilleure université d’Afrique dans le domaine de l’Intelligence artificielle (IA), et ce lors du Festival mondial de l’intelligence artificielle de Cannes (WAIFC) qui s’est tenu du 9 au 11 février 2023. Une consécration qui vient couronner les efforts fournis par l’Université en matière de promotion de la recherche dans ce domaine, selon Yassine Zarhloule, président de l’UMP.

Se félicitant de cet exploit, Yassine Zarhloule a estimé, dans une déclaration à Le360, que ce prestigieux prix international est une fierté pour la région de l’Oriental, ainsi que pour l’université marocaine. Il s’agit, selon lui, «d’une consécration des efforts fournis à l’UMP pour faire avancer la recherche scientifique et le développement dans le domaine de l’intelligence artificielle».

Et de poursuivre: «Nous restons convaincus que nous devons saisir ces technologies pour faire face aux défis et pour négocier le tournant technologique sereinement et se positionner dans le futur».

Meilleure université d’Afrique dans le domaine de l’intelligence artificielle

La réception du prix de la Meilleure université d’Afrique dans le domaine de l’intelligence artificielle constitue également l’occasion de mettre en lumière le rôle que joue la Maison de l’intelligence artificielle abritée au sein de l’université, et qui se veut un centre de référence en matière de recherche et de développement dans ce domaine.

Inaugurée en juillet 2022, la Maison de l’intelligence artificielle de l’université d’Oujda est devenue un centre de référence en matière de réflexion et de recherche dans le domaine de l’IA en Afrique. La mise en place de cette structure est le fruit d’un partenariat «stratégique et distingué» entre l’université Mohammed Premier d’Oujda, la Wilaya de la région de l’Oriental, le Conseil de la région, l’Agence de développement de l’Oriental et l’Institut EuropIA, rappelle le président l’UMP.

Cette structure de recherche a permis de booster les efforts de recherche et de développement fournis par les membres de l’université, ainsi que promouvoir les connaissances autour des technologies de l’intelligence artificielle. L’objectif étant de «sensibiliser aux métiers de l’intelligence artificielle, les applications de cette technologie et les nouveautés du domaine», affirme Toumi Bouchentouf, professeur à l’Ecole nationale des sciences appliquées (ENSA) d’Oujda.

Lire aussi : Transhumanisme et intelligence artificielle, au cœur d’un débat animé à l’UM6P

Dans ce même but, la Maison de l’intelligence artificielle d’Oujda organisera prochainement des compétitions au profit des étudiants afin d’exposer leurs idées et inventions dans ce domaine, ajoute ce même interlocuteur.

Ouverture

Par ailleurs, la MIA constitue un espace d’échange et de rencontre entre les chercheurs, étudiants et acteurs économiques et institutionnels nationaux et internationaux. Comme l’affirme Mohamed Rahmoune, également professeur à l’ENSA d’Oujda, la Maison de l’intelligence artificielle vise à garantir «l’ouverture de l’Université sur son entourage socio-économique, afin de faire connaître les nouvelles technologies de l’intelligence artificielle et ses applications dans divers domaines, notamment l’utilisation de la réalité virtuelle augmentée en médecine».

Notons que le Festival mondial de l’intelligence artificielle de Cannes (WAIFC) a vu l’organisation de 300 conférences et regroupé plus de 200 entreprises internationales et startups innovantes, et au-delà de 15.000 visiteurs en trois jours.