Ce programme vise à limiter la circulation de cash dans les caisses des tribunaux. Mais ce n’est là qu’un des nombreux chantiers de modernisation numérique de la Justice.

Le ministre de la Justice présente l’introduction des terminaux de paiement électroniques (TPE) dans les tribunaux du Royaume comme un projet structurant. A en croire que la restructuration de la gestion financière et comptable des caisses de tribunaux est un véritable casse-tête pour la tutelle.

Dans la présentation de son budget sectoriel devant les députés, Mohamed Ben Abdelkader a annoncé que la généralisation de ce moyen de paiement fait l’objet d’un programme minutieux qui devrait être mené à bien avant la fin de cette année. Jusqu'ici, seuls quatre tribunaux dans le Royaume sont dotés de ce moyen de paiement: à Kénitra, Marrakech, Casablanca et Rabat.

Jusqu’au 23 octobre dernier, 572.107 opérations de paiement ont été réalisés au moyen de TPE, soit quatre fois plus que l’année 2019, où seul le Tribunat de commerce de Rabat disposait d’un TPE. Depuis la mise en place de cette possibilité de paiement, près de 20,7 millions de dirhams ont été perçus via ce mode.

Ce programme de généralisation des TPE fait partie d’un large chantier de modernisation numériques des tribunaux. Parmi les plus importants axes, on peut citer la plateforme numérique des Adouls pour les demandes de mariage, déjà opérationnelle au Tribunal de la famille à Salé, et actuellement en cours de généralisation. Pas moins de 2.150 Adouls sont à présent enregistrés sur cette plateforme via laquelle ont été traitées 12.350 demandes d’autorisation de mariage.

Le traitement électronique des contraventions de vitesse, en partenariat avec le ministère des Transports, est aussi une des grandes fiertés du département de la Justice: près de 570.000 PV de contraventions constatés par les radars de contrôle de vitesse ont été traitées, au cours de cette 2020, via cette nouvelle solution informatique.

La numérisation des services judiciaires englobe également le lancement du site web. Jusqu’au 23 octobre dernier, ce sont plus de 12,5 millions recherches qui ont été effectuées sur cette nouvelle plateforme.