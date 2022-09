© Copyright : DR

Les bacheliers disposant d’un certificat de fin du cycle secondaire, datant de plus de deux ans, ont le plein droit d’accès au premier cycle des études universitaires, a annoncé Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur. Une nouvelle qui rend justice aux anciens bacheliers désirant poursuivre leurs études supérieures.

Une bonne nouvelle pour les bacheliers, dont le certificat de fin du cycle secondaire date de plus de deux ans, désireux de poursuivre leurs études supérieures dans l’une des universités marocaines. «Tous les bacheliers ont le droit de s’inscrire à l’université», a annoncé Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, lors d'une conférence de presse le mardi 20 septembre 2022, pour mettre l’accent sur les nouveaux de la nouvelle rentrée universitaire 2022-2023.

«Les différentes universités du Royaume s’occupent, dans un premier temps, de l’inscription des nouveaux bacheliers et déploient un travail considérable pour leur faciliter la procédure d’inscription», a précisé le ministre, qui a annoncé que «dans les semaines à venir, nous nous pencherons sur l’inscription des anciens bacheliers. Et j’estime que nous n’aurons aucun problème dans ce sens, tout comme les années précédentes».

Par cette annonce et son engagement à faciliter l’accès de tous les bacheliers aux universités, le ministre répond ainsi à une revendication des internautes qui se sont mobilisés sur les réseaux sociaux, même avant le début des inscriptions aux universités, pour réclamer le droit d’accès aux études supérieures pour les détenteurs d’un certificat de fin du cycle secondaire datant de plus de deux ans.

Beaucoup d’internautes ont utilisé le hashtag #Le_Baccalauréat_ne_meurt_pas pour revendiquer ce droit à un accès aux universités. L’initiateur de cette action, le professeur universitaire Omar Cherkaoui, défend bec et ongles ce droit constitutionnel. «Lorsque la demande d’inscription des titulaires d’un baccalauréat est refusée, au motif qu’il est périmé, cela contredit l’article 31 de la Constitution qui oblige les autorités à permettre aux citoyens de bénéficier de son droit d’accès à l’éducation. Il contredit aussi l’article 33 de la Constitution qui prévoit une simplification de la procédure d’accès des jeunes à la culture, à la science et à la technologie», a précisé l’enseignant-chercheur, dans un post sur son compte Facebook.

Il a aussi fait remarquer, dans le même post, que les différents cahiers des normes pédagogiques nationales ne prévoient aucune restriction relative à la date d’obtention du baccalauréat pour les nouveaux inscrits aux cycles de la Licence.

Pour Omar Cherkaoui, l’action menée sur les réseaux sociaux, ainsi que la déclaration du ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, ont eu un impact «remarquable» sur le nombre de demandes d’inscription soumises aux universités marocaines.

«Plusieurs doyens m’ont affirmé avoir enregistré un nombre record d’inscriptions de bacheliers ayant un certificat de fin du cycle secondaire qui date de plus de deux ans. Un doyen m’a même avoué qu’à la suite du hashtag, son administration a reçu plus de 8.000 demandes d’inscription provenant de cette catégorie de bacheliers», écrit-il, non sans fierté.