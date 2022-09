© Copyright : DR

A l’occasion de la rentrée universitaire 2022-2023, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation a annoncé au cours d'une conférence de presse au matin de ce mardi 20 septembre 2022, le recrutement de 2.350 enseignants pour le cycle supérieur.

Un record national. Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’innovation procèdera, au cours de cette année, au recrutement de 2.350 enseignants et cadres pour l'enseignement dans le cycle supérieur. Une annonce de Abdellatif Miraoui, au cours d'une conférence de presse, dans la matinée de ce mardi 20 septembre 2022, à l’occasion de la rentrée universitaire 2022-2023.

«C’est la première fois que le gouvernement consacre tant de postes budgétaires aux enseignants du supérieur», s’est félicité le ministre. Dans le détail, parmi les 2.350 postes budgétaires réservés au ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, 760 postes sont consacrés aux professeurs spécialisés en sciences de l’éducation et en médecine, alors que près de 1.600 postes sont réservés aux encadrants pédagogiques et administratifs, a expliqué le ministre.

Dans le même cadre, Abdellatif Miraoui a annoncé la création d’une plateforme nationale de recrutement, ainsi que la mise en place d’une nouvelle procédure de recrutement, «basée sur la méritocratie, la transparence et l’équité».

Autre annonce et non des moindres: le ministère de l’Enseignement supérieur a décidé de rompre avec l’expérience consistant à transférer les postes budgétaires des fonctionnaires titulaires de doctorats vers les universités. «Cette pratique portait atteinte à l’équité des chances d’accès à l’enseignement supérieur à tous les titulaires d’un doctorat», a précisé Abdellatif Miraoui à ce propos.