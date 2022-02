Si les travaux du creusement de la brèche qui mènera à Rayan sont si lents, ce 5 février 2022, c'est à cause de la nature du site où a eu lieu cet accident, un terrain fragile, à la fois sableux et rocheux, qui exige donc de la prudence, pour éviter tout éboulement.

Les travaux de creusement d’une brèche horizontale se poursuivent, lentement mais sûrement. Selon les sources avec lesquelles Le360 est en contact, si tout se passe comme prévu, l’opération de sauvetage de Rayan, 5 ans, devrait se terminer vers 14h00.

Sur un total de 5,65 mètres, les secouristes ont déjà réussi à creuser plus de la moitié de la jonction qui mène vers le puits où est accidentellement tombé Rayan, il y a, à présent, plus de 93 heures, a affirmé Abdelhadi Thamrani, membre du comité de suivi de l’opération de sauvetage, dans une déclaration à la presse aux alentours de 11h00 ce samedi 5 février 2022.

Si aucune information n'a entre-temps filtré sur le sort du petit Rayan, plus les heures avancent, plus le doute s'installe sur les chances de le trouver toujours vivant, à 32 mètres de profondeur, dans ce puits où il est coincé depuis le mardi 1er février dernier. «Nous avons grand espoir que Rayan sera en bonne santé. L’oxygène est acheminé de façon continue jusqu’au fond du puits», s’est contenté de déclarer Abdelhadi Thamrani devant les journalistes.

Les images filmées par la caméra embarquée ne peuvent plus, à la publication de ces lignes, renseigner sur l’état de santé de l’enfant, «Rayan ayant changé de position, le dos à la caméra», a-t-il ajouté.

Interpellé sur la lenteur des travaux, Abdelhadi Thamrani a rappelé la nature difficile du site où a eu lieu cet accident, un terrain fragile, à la fois sableux et rocheux, qui exige donc une grande prudence, pour éviter tout glissement de terrain, et garantir ainsi la sécurité des membres de l’équipe chargée de creuser cette jonction menant vers Rayan. Il faut savoir que cette équipe de secouristes est au total, composée de 11 personnes (entre agents de la Protection civile, techniciens topographes, techniciens en génie civile, etc.).

«Il suffit d’une petite roche pour retarder de 3 à 4 heures l’opération de sauvetage», a expliqué Abdelhadi Thamrani aux journalistes. C’est d’ailleurs ce qu'il s’est produit aux premières heures de ce samedi 5 février, aux alentours de 4h00, quand les secouristes se sont heurtés à une couche de roche dure qui a ralenti leur progression, ce qui a entraîné la suspension du creusement de la brèche menant à Rayan, plus de 3 heures durant.

A la publication de ces lignes, ces travaux ont repris un rythme normal. Si tout se passe comme prévu, selon les sources contactées par Le360, l’opération de sauvetage devrait se terminer vers 14h00.