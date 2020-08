Les habitants de la belle Assilah disent stop à la pollution

Kiosque360. Haut lieu de culture et de grande beauté au Maroc, la ville d’Assilah est victime d’un énorme massacre écologique. En cause, une décharge anarchique qui pervertit son histoire, son image et son potentiel.

Le quotidien Al Akhbar, dans son édition de ce mercredi 19 août, nous rappelle à une triste réalité qui a assez duré et à laquelle il serait temps de mettre fin. Aujourd'hui, c'est au tour d'Assilah, cette belle ville du nord du Maroc, icône de la beauté de notre pays, d'être victime d’une…. décharge. Voici une petite ville magnifique, un havre de paix. Elle a tout ce qu’il faut: le cachet, les lieux et ses merveilleux habitants. Le bonheur a une adresse, et Assilah aurait ainsi pu être un véritable temple de retrouvailles à l'issue de cette année difficile. Mais la ville vert et azur est aujourd’hui dévastée, ses élus n’ayant pas jugé bon d’y construire une décharge digne de ce nom, à même d’évacuer les déchets et les odeurs, déplore Al Akhbar. Le constat est affligeant: cela fait dix ans que, faute de décharge digne de ce nom, la commune se contente de brûler les déchets solides de la ville. La société civile, des plus actives, a beau dénoncer cet état de fait au nom d’une population qui suffoque, nul ne semble s’en préoccuper. Chemin passant, les épaisses émanations de fumée gâchent tout ce que les autorités centrales tentent de construire. Assilah se meurt et c’est inadmissible. Tout cela à cause d’une mauvaise décharge et d’une terrible gestion.

Par Maya Zidoune