Les cliniques privées supplantent largement les hôpitaux publics

Les résultats de la dernière enquête L’Économiste-Sunergia pourraient inquiéter le ministère de la Santé. Le gouvernement et ce département ont en effet eu beau multiplier les annonces sur une éventuelle réforme des infrastructures sanitaires, dans les faits, les Marocains optent pour des soins auprès du corps médical qui exerce dans le secteur privé, indique L’Économiste de ce mercredi 24 avril.

Ainsi, s’ils avaient la possibilité de se soigner dans une clinique ou un cabinet médical privés, seuls 15% des Marocains opteraient pour un établissement hospitalier public.

Le quotidien précise que «69% [d’entre les sondés] affirment opter pour les cliniques privées, et 16% ne se prononcent pas. Les mêmes tendances s’observent pour les hommes et les femmes, avec respectivement 68% et 70% qui déclarent préférer se soigner dans le secteur privé».

Mieux encore, la plupart des jeunes optent pour les cliniques privées… quand ils en ont la possibilité et les moyens matériels. Dans les faits, 80% des 25-34 ans, 70% des 18-24 ans et 63% des 35-44 ans préfèrent se soigner dans des cliniques ou des cabinets médicaux privés.

«Pour les 25-34 ans, seuls 10% affirment opter pour l’hôpital public. Idem pour les seniors de 65 ans et plus. Seuls 8% de cette population se dirige vers l’hôpital public, et 64% choisissent les cliniques privées», explique L’Économiste.

Le recours aux services des cliniques privées est plus répandu parmi les populations urbaines (72%). Même dans les zones rurales, seuls 17% se soignent dans un hôpital public lorsqu’ils ont la possibilité d’opter pour des soins délivrés dans le secteur privé, et 63% d’entre eux, donc, les préfèrent.

«Par Catégorie socio-professionnelle (CSP), la majorité des catégories A et B (82%) déclare naturellement préférer les cliniques privées, contre 13% qui optent pour les hôpitaux publics. Auprès des C, D et E, les réponses sont assez proches. 68% des C et 67% des D et E déclarent privilégier les établissements privés, contre respectivement 15% et 17% qui choisissent de se soigner dans des hôpitaux publics», indique le quotidien.

Seul espoir concret, l’optique d’une mise à niveau globale des offres de soins et le renforcement des capacités d’accueil des hôpitaux publics.

Cinq CHU ont déjà bénéficié d’un programme de mise à niveau: ceux de Fès, Casablanca, Rabat, Marrakech et Oujda. D’autres doivent leur succéder. L’objectif du ministère de la Santé est de mobiliser une capacité d’accueil supplémentaire de 2.844 lits, qui viendront s’ajouter aux 25.889 lits déjà existants. Cet effort sera-t-il suffisant?