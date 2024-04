Santé: face aux grèves dans certains secteurs, Khalid Aït Taleb se dit ouvert au dialogue

Interrogé par Le360 sur la question du dialogue social alors que certains secteurs sont secoués par des grèves, le ministre de la Santé Khalid Aït Taleb a réaffirmé sa disponibilité pour le dialogue, afin de satisfaire le cahier des charges de la réforme de la santé qui inclut notamment des augmentations de salaire pour les infirmiers et les médecins.

«Chaque chose en son temps. La réforme avance en traversant une série d’étapes au sujet desquelles nous nous sommes engagés et que nous allons respecter, selon un calendrier précis», a déclaré le ministre dans cet entretien avec Le360, réalisé en marge de la séance des questions orales issues de la Chambre des conseillers.

Le souci du ministre de la Santé réside actuellement dans la mise en œuvre du programme de formation des médecins et des infirmiers afin, d’une part, de combler le déficit en matière de ressources humaines, un besoin national de 32.000 médecins et 65.000 infirmiers, et d’autre part d’appliquer les mesures incitatives pour encourager les médecins à rester au Maroc.

«Nous voulons atteindre à l’avenir le taux de 2,5 médecins pour 1.000 habitants contre 1,7 actuellement», a affirmé le ministre en rappelant que l’échéancier de la réforme royale (construction des CHU et des centres de santé régionaux et de proximité…) va être «strictement respecté et réalisé conformément aux programmes et lois initiés dans le système de la santé et de la protection sociale, afin de garantir le droit d’accès aux services de santé».

Lire aussi : Crise des étudiants en médecine: les sanctions compliquent la situation

Lors de son intervention devant les conseillers parlementaires, le ministre a mis en relief le projet pilote de télémédecine que vont assurer des unités médicalisées dans le monde rural. «C’est un projet qui va s’étendre à toutes les régions du Royaume», a indiqué Khalid Aït Taleb avant de préciser qu’un total de 50 unités médicalisées et de télémédecine sont actuellement opérationnelles dans 9 régions. «Une autre tranche de 50 unités entrera en service prochainement», a-t-il conclu.