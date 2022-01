Après plus d’un an de travaux d’aménagement, les petits et les jeunes du village (scolarisés dans les cycles du préscolaire et du primaire) pourront désormais apprécier la «Kid’s Zone», un espace de jeux et de sport qui leur est entièrement dédié.

© Copyright : Ayoub Ibnou Fasih / Le360 (capture image vidéo)

Dans le cadre du projet-pilote «Douars en vie», un programme d’appui aux populations vulnérables du Douar Seraghna, dans la Commune de Tassoultante, place le sport en tant que vecteur de développement social.

Lancé il y a deux ans conjointement par l’ONG Mekkil et la Fondation Decathlon, le projet-pilote «Douars en vie» est l’un des rares à placer le sport comme vecteur de développement social pour les populations vulnérables dans la banlieue de Marrakech.

Le programme a pour objet de lutter contre l’abandon scolaire tout en encourageant l’exercice physique. «Les bienfaits du sport sont avérés, il contribue largement à l’émancipation des communautés et des individus, à leur santé physique et mentale, à leur éducation ainsi qu’à leur intégration sociale», fait valoir Myriam L’aouffir, vice-présidente de l’association Mekkil.

Le Douar Seraghna, sis à la Commune de Tassoultante (Marrakech), est ainsi le premier village à bénéficier de cette initiative, à commencer par un don d’une cinquantaine de vélos pour des collégiens et lycéens.

Après plus d’un an de travaux d’aménagement, les petits et les jeunes du village (scolarisés dans les cycles du préscolaire et du primaire) pourront désormais apprécier la «Kid’s Zone», un espace de jeux et de sport qui leur est entièrement dédié. Cette aire comprend une piste athlétique, un mini-terrain de football, un terrain de volley-ball, de basket-ball, une aire de jeux avec toboggans et balançoires, un espace de ping-pong, ainsi que d’autres espaces réservés à des activités physiques et ludiques.

Dans le prolongement de cette dynamique, des partenariats ont été entrepris avec des Clubs et institutions sportives. L’Atlas Tennis Club Académie de Marrakech, nouveau partenaire, accueillera une centaine d’enfants du Douar cible, encadrés par une dizaine de coachs sportifs; il proposera des évènements trimestriels avec les enfants et prendra en charge une douzaine d’entre eux à travers une formation continue pour en faire de futurs joueurs.

Dans le même état d’esprit, se sont joints à cette opération solidaire, le Marrakech Kart Racing qui propose de faire découvrir le karting et les techniques de conduite à ces jeunes, ou encore Ciel d’Afrique, qui propose chaque année, un vol en Montgolfière pour les nouveaux bacheliers. Il est important de fournir à la jeunesse des zones rurales des expériences nouvelles en dehors de leur environnement ainsi que les ressources nécessaires pour leur permettre de prendre en main leur avenir.