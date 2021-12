Au cours du week-end des 25-26 décembre 2021, des membres de l'association des Jeunes Leaders Marocains, et des étudiants de l’EMSI ont mené une action solidaire et apporté leur soutien à une quarantaine de familles du douar de Tagdoud, dans le Haouz.

Organisée par une cinquantaine d’étudiants, une caravane solidaire est venue soutenir les habitants de Tagdoud, un douar près de Moulay Brahim. Résultat d'un partenariat entre les Jeunes Leaders Marocains et des étudiants de l’EMSI, ce geste a eu pour finalité de réaménager l’école du douar et de venir en aide à près de 40 familles. Les images.

Sous un ciel chargé de nuages, les participants à la caravane solidaire ont longuement roulé en direction du douar de Tagdoud, à la rencontre de ses habitants. En tout, une cinquantaine d’étudiants se sont rendus, samedi dernier, 25 décembre 2021, dans un douar au beau milieu de la plaine d’Al Haouz, tout près de la commune de Moulay Brahim, entre les montagnes du Haut Atlas et le petit massif des Jbilet. Une région connue pour ses sites archéologiques et paléontologiques, ses terres «bour» (non irriguées), et dont les habitants sont habitués à des températures hivernales plutôt rudes.

Les initiateurs de ce projet solidaire? Des membres de l'association des Jeunes Leaders Marocains, et des étudiants de l’Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI), lesquels, par cette action solidaire, ont voulu apporter leur soutien à une quarantaine de familles de Tagdoud.

Dès leur arrivée sur place, un chantier de remise à neuf de l'école du douar a été mené illico presto. En l'espace de 48 heures seulement, un ravalement de façade complet de l’école primaire de ce douar a été effectué. Il faut dire que ses murs se trouvaient, initialement, dans un état de décrépitude avancée. Portes décaties, toitures qui laissaient passer la pluie, murs comportant des exercices de conjugaison... Tout a été remis à neuf.

Deux jours plus tard, les salles repeintes sentent la peinture fraîche et le petit établissement scolaire a l'air comme neuf. «Nous avons pu tenir nos objectifs. L’école est désormais pourvue d’une salle informatique, et d’une petite buvette», explique El Mehdi Bellimam, responsable régional de l’association des Jeunes Leaders Marocains.

Les jeune écoliers de la région sont par ailleurs nombreux à devoir faire plusieurs kilomètres à pied pour se rendre dans ce petit établissement scolaire, aussi, une salle dédiée, elle aussi entièrement remise à neuf, va leur permettre d'y déjeuner.

Les jeunes étudiants qui ont fait partie de cette équipée solidaire n'ont pas chômé au cours de ce week-end, et d'autres actions ont été menées: des ateliers de divertissement pour les enfants du douar ont été organisés, et les femmes de Tagdoud ont été sensibilisées à la nécessité de la prévention de certaines formes de cancers. «Nous avons tenu à sensibiliser les femmes en particulier au dépistage et à une détection précoce des cancers du sein et du col de l'utérus», a expliqué la Dr Chaymaa Benyamna.

L’enjeu d’une telle initiative était donc double: «la caravane s’inscrit dans le cadre de l’entrepreneuriat social et solidaire. Un exercice avant tout formateur pour les étudiants», soutient Yassine Zaabli, responsable de la communication à l’EMSI.