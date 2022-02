© Copyright : Saïd Kadry / Le360 (capture image vidéo)

Rayan, 5 ans, se trouve depuis plus de 42 heures coincé dans un puits, dans la commune rurale de Tamrout, dans les environs de Bab Berred, près de Chefchaouen. A la publication de ces lignes, l'opération de sauvetage se poursuit.

L'opération de sauvetage de Rayan, 5 ans, coincé au fond d'un puits, se poursuit en ce moment même, sans relâche depuis le mardi 1er février dernier.

Ce petit garçon, qui vit dans la commune rurale de Tamrout, dans les environs de Bab Berred, près de Chefchaouen, est accidentellement tombé dans ce puits d'une profondeur de 32 mètres. Au moment où ces lignes sont publiées, plus de 42 heures se sont écoulées, et des agents de la Protection civile, des habitants de cette localité, ainsi des représentants des autorités locales, qui suivent de près ce sauvetage, en sont à leur seconde nuit blanche.

Plusieurs tentatives d'extirper le petit garçon du puits ont d'ores et déjà été lancées par des membres de l’association Chefchaouen de spéléologie et activités de montagne.

Nouvelle idée désormais: recourir à une excavation.

Les sauveteurs jouent actuellement la montre, et sur place, tout le monde retient son souffle, car il devient de plus en plus urgent de passer à cette méthode, au moyen d'engins de forage. Mais il faut aussi, pour les sauveteurs, travailler délicatement à cette opération, afin d'éviter tout risque d’éboulement.

Entre-temps, un masque d’oxygène a été glissé à Rayan dans le puits où il se trouve. Une caméra embarquée a également pu le filmer depuis les profondeurs où il est actuellement coincé.

Sur les réseaux sociaux, les internautes sont dans l’attente d'une bonne nouvelle pour Rayan, et beaucoup n'ont pas fermé l’œil de la nuit, dans un bel élan de solidarité avec l'ensemble des personnes sur place, et tout particulièrement sa famille, ses proches et les équipes qui ont été déployées pour sauver ce petit garçon.

«C’est mon puits, j’étais en train de le réparer, Rayan était à côté de moi, à un moment il est tombé. Je ne m’en suis pas rendu compte. Nous avons alerté les autorités et tous les habitants sont venus nous soutenir. Tout le monde fait son maximum pour qu’il sorte vivant et qu’on puisse le prendre dans nos bras d’ici la fin de journée. Mais je ne vous cache pas que moi et sa mère sommes abattus et très inquiets», a confié le père de Rayan, interrogé par Le360, hier, 2 février 2022, en fin d’après-midi.

A cet instant-là, cela faisait déjà 25 heures que Ryan était coincé au fond de ce puits.

Au matin de ce jeudi 3 février 2022, aux environs de 7h00, les opérations d’excavation ont été interrompues et un autre tunnel a été creusé de l’autre côté du puits, sur une profondeur de 16 mètres. Une équipe médicale de l’hôpital provincial de Chefchaouen, composée de médecins anesthésistes-réanimateurs, et d’infirmiers-réanimateurs se trouve sur place. L’espoir est toujours là, et l’impatience à son comble.