Le gouvernement multiplie les actions pour lutter contre la pénurie d’eau et amoindrir ses effets sur les citoyens. C’est dans ce cadre que le ministère des Habous et des Affaires islamiques a décidé de consacrer le prêche des imams, ce vendredi 2 septembre 2022, à la préservation de l’eau.

En plus d'actions de terrain, l’Exécutif opte pour la sensibilisation pour lutter contre la pénurie d’eau, qui touche de plein fouet les différentes régions du Maroc. C’est dans ce cadre que le ministère des Habous et des Affaires islamiques a décidé de consacrer les deux prêches du vendredi 2 septembre 2022 à la préservation des ressources hydriques, apprend-on d’une circulaire, signée d'Ahmed Taoufiq, et adressée aux délégués provinciaux du ministère qu'il dirige.

Dans ce prêche unifié, les imams sont appelés par le ministère des Habous et des Affaires islamiques à rappeler aux fidèles l’importance de l’eau pour la vie en s’appuyant sur plusieurs versets coraniques. Ils doivent aussi consacrer leur prêche à la sensibilisation à l’importance de la préservation de l’eau et à la rationalisation de son utilisation.

Les imams rappelleront ainsi que l’usage abusif de l’eau est réprouvé et que tout gaspillage est interdit par la religion. La préservation de l’eau est plus que jamais nécessaire compte tenu du stress hydrique que subit actuellement le Royaume, causé, entre autres, par l'accroissement de la population, mais aussi l'augmentation de la demande, les conséquences de la pollution et du changement climatique, indique la circulaire ministérielle.