La pilule anti-Covid-19 du laboratoire Merck, vendue au Maroc depuis le 19 janvier 2022 sous le nom de Movfor, est déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes. C'est ce qu'a certifié Kamal Marhoum, chef de service des maladies infectieuses du CHU Ibn Rochd de Casablanca, lors d'une conférence en ligne. Les détails.

Si vous êtes une femme et que votre médecin vous a prescrit le molnupiravir pour soigner le Covid-19, il faudra faire très attention à ne pas tomber enceinte.

Le couple, la femme tout comme l’homme, doit nécessairement recourir à la contraception en cas de prise du molnupiravir, le traitement contre le Covid-19, vendue au Maroc sous le nom de Movfor.

C'est ce qu'a indiqué Kamal Marhoum, chef de service des maladies infectieuses au CHU Ibn Rochd de Casablanca, lors du webinaire organisé hier, mardi 8 février 2022, par les laboratoires AFRIC-PHAR, qui commercialisent le Movfor, et la société marocaine des sciences médicales.

Cette conférence, qui s’est tenue en ligne, avait pour objectif de dévoiler comment les professionnels de santé marocains se sont appropriés le Movfor et de quelle manière il agit dans le protocole thérapeutique du Covid-19, mis à jour le 18 janvier 2022.

«Avant d’administrer ce médicament à la femme, il faut absolument s’assurer qu’elle n’est pas enceinte. La femme doit prendre une contraception. Et si on administre ce traitement à l’homme, il doit également faire très attention pour que son épouse utilise un moyen efficace de contraception pendant trois mois à partir de sa dernière prise du molnupiravir», affirme Kamal Marhoum.

En effet, ce médicament se transmet de la mère à l'enfant et les conséquences, encore mal connues, pourraient être néfastes pour l'embryon.

Le Dr Tayeb Hamdi, contacté par Le360, explique, à son tour que «le molnupiravir peut avoir un effet tératogène. Il est donc strictement déconseillé aux femmes enceintes, puisque par son action sur l'embryon, il peut produire des malformations. Si aucune femme enceinte n'était incluse dans l'essai clinique de Merck, la FDA (l'Agence américaine du médicament) base sa recommandation sur les résultats de l'étude sur des rats et lapins en gestation, dont certaines portées ont connu plus de cas de malformation qu'au sein des groupes de contrôle».

Quant à l’allaitement, il restera contre-indiqué jusqu’à la dernière dose du molnupiravir.

Kamal Marhoum, qui a animé le webinaire aux côtés d’autres imminents spécialistes, a en outre souligné que c’est une véritable chance que le Maroc se soit positionné pour obtenir le molnupiravir.

«Ce produit agit par compétition lors de la multiplication virale. La molécule va venir empêcher la multiplication du virus et l’apparition de nouveaux variants » explique Kamal Marhoum.

Pour rappel, le Movfor, fabriqué en Inde par le laboratoire Hetero et vendu au Maroc dans les cliniques, en milieu hospitalier et même dans les pharmacies au prix de 720 dirhams, est prescrit pour soigner les cas graves et critiques du Covid-19, en association avec la vitamine D et la Vitamine C. Il est commercialisé en boîte de 40 gélules, ce qui correspond à un traitement complet de 5 jours.