© Copyright : DR

Le compte anonymement administré sous le pseudo Hamza mon bb, qui a déjà détruit bien des vies au Maroc, fait son retour sur le réseau social Snapchat. Le (ou les) administrateur(s) de ce compte, dont l'ensemble des membres n'ont pas encore été arrêtés, promet de nouvelles révélations fracassantes.

Hamza mon bb, pseudo de deux comptes anonymes à l'origine de multiples scandales, depuis 2016, par ses sulfureuses révélations sur des épisodes de la vie privée de célébrités marocaines, vient de se rappeler au souvenir des internautes sur Snapchat. Après avoir fermé ce compte sur ce réseau social, ainsi que sur Instagram, le (ou les) administrateurs de ces profils anonymes, qui n'ont toujours pas été arrêtés, signe(nt) son (leur) retour et frappe(nt) fort.

© Copyright : DR

Dans une nouvelle publication sur Snapchat, "Hamza mon bb" déclare à tous ses followers sur les réseaux sociaux qu'il marque là son retour pour révéler de nouveaux secrets et d'autres scandales.

Il précise également que les tentatives de le museler qui ont été menées par plusieurs personnes ont été vaines.

"Je suis quelqu'un de noble. Je n'ai rien à voir avec tous ces mercenaires qui veulent me faire taire. Mais je vous dis tous que vous n'allez jamais atteindre cet objectif", prévient, caché derrière son écran, celui qui a rédigé ce post.

© Copyright : DR

"Hamza mon bb" promet de faire de nouvelles révélations, et même de faire trembler la sphère des personnalités publiques impliquées dans plusieurs scandales à Marrakech.

Durant trois années, ces deux comptes anonymement gérés sous le pseudonyme Hamza mon bb, aussi bien sur Instagram que sur Snapchat, ont dévoilé des détails intimes ou relevant de la vie privée de célébrités marocaines et moyen-orientales, via des photos et des vidéos exclusives. Pour l'heure, plusieurs personnes ont été arrêtées et sont actuellement en attente de leur jugement, et au moins un mandat d'arrêt international a été émis à l'encontre d'une Marocaine, résidente à Dubaï. Aux dernières nouvelles, elle y réside toujours.

Deux célébrités sont également impliquées dans ce scandale aux multiples ramifications: il s'agit des soeurs Dounia et Ibtissam Batma, qui doivent comparaître en état de liberté, devant le juge chargé d'instruire leur affaire, ce lundi 10 février, au Tribunal de première instance de Marrakech.